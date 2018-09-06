غرفة السياحة: نسب الإشغال الفندقي بالاسكندرية الأعلى على مستوى الجمهورية

إغلاق شاطئ "الموت" بالإسكندرية

معتز محمود



قال علي المانسترلى، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن نسب الأشغال بالفنادق بمدينة الاسكندرية هى الأعلى على مستوى الجمهورية على مدار العام.



وأضاف لـ"المال" أن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة الإشغال فى عام ٢٠١٧ بلغ ٩٣.٥٪ على مدار العام بالكامل، لافتا إلى أن هذا يعنى أن هناك فرصا استثمارية كبيرة يمكن استغلالها بالمدينة.



وأشار المانسترلى إلى أن هناك بعض العادات السلبية من زائرى المحافظة من المحافظات الأخرى تسيء للمظهر الحضارى بالمحافظة وتنعكس على المنتج السياحى لها.



واعتبر أنه لا يمكن تصنيف هؤلاء الزائرين تحت بند سياحة داخلية، لأنها ليست سياحة، وإنما هى زيارات تتم للمحافظة.



وأضاف أن هناك شواطئ بغرب الإسكندرية بسيدى كرير وأبو تلات يمكن أن تكون متنفسا لهذا النوع من الزائرين، يمكن إتاحة شواطئ عامة لهم، حفاظا على رونق المدينة، وللحد من التلوث البصرى "على حد وصفه".



وأشار المانسترلى إلى أن مدينة الإسكندرية تعد مدينة جاذبة جدًّا، ومن الممكن أن تكون من أفضل المحافظات على المستوى السياحى شرط دخول المستثمرين لإنشاء منشآت سياحية جديدة.



وأضاف أن سياحة المؤتمرات تعد حاليا هى الأعلى بين المنتجات السياحية التى تتميز بها مدينة الإسكندرية، لافتا إلى أن هناك حاجة لتوفير المزيد من قاعات المؤتمرات، وكذلك إنشاء غرف فندقية جديدة.



واعتبر رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية أن المدينة تعد حاليًّا الأولى بين المدن المصرية فى سياحة المؤتمرات، بالنسبة لشركات البترول والأدوية وغيرها من الشركات التى تفضل الإسكندرية لاختلافها وبعدها عن مصانعها.