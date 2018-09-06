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اقتصاد وأسواق
وكالة السياحة البريطانية: العثور على بكتيريا بفندق أكوا ماجيل المصري
الخميس 06 سبتمبر 2018 12:59 ص
توماس كوك
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توماس كوك
خالد بدر الدين
أعلنت وكالة توماس كوك البريطانية للسياحة والسفر أنها عثرت على مستوى مرتفع للغاية من البكتيريا المعوية E. Coli وبكتيريا المكورات العنقودية في فندق شتيجنبرجر أكوا ماجيك الذي توفي فيه سائحان بريطانيان الشهر الماضي.
وقالت الشركة إن ضعف المعايير الصحية الذي كشفت عنه اختبارات مستقلة هو على الأرجح السبب في زيادة المرض بين نزلاء فندق شتيجنبرجر أكوا ماجيك ، لكنها لم تلق أي ضوء على وفاة جون كوبر وزوجته سوزان كوبر التي لم يعرف سببها حتى الآن.
وذكرت وكالة رويترز إن مسؤولين محليين قالوا إن وفاة الزوجين ناجمة عن فشل في القلب، لكن النائب العام المصري أفاد في 24 أغسطس الماضى بأن السبب لم يتضح بعد.
وقالت توماس كوك يوم الأربعاء ”يتضح من هذه النتائج أنه كان هناك خطأ ما في أغسطس في فندق شتيجنبرجر أكوا ماجيك في الغرقة وأن المعايير كانت دون ما نتوقعه من شركائنا في الفندق“.
لكنها أضافت أن خبراء متخصصين لم يروا أن الاختبارات ألقت أي ضوء على سبب وفاة الزوجين.
وقال بيتر فانكهاوزر الرئيس التنفيذي لتوماس كوك ”ننتظر نتائج التحقيق الذي تجريه السلطات المصرية ونعمل عن كثب مع وزارة الخارجية لضمان أننا نولي مصالح أسرة كوبر أولوية قصوى“.
وذكرت الشركة، التي سحبت 300 عميل من الفندق في أعقاب الوفاة، أنها تعد حزمة تعويض لجميع العملاء الذين نزلوا في الفندق في أغسطس الماضى وأبلغوا عن شعورهم بأعراض مرضية.
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