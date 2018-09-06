نقابة الفلاحين تشيد باستراتيجية منظمة الأغذية للأمم المتحدة في مصر

حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين

الصاوي أحمد



أشاد حسين عبدالرحمن أبوصدام، النقيب العام للفلاحين، باستراتيجيات (الفاو) بمصر وهى تحسين السلوك التغذوى والصحى من خلال التعليم والتواصل، وإنتاج الغذاء فى المنازل وأنشطة توليد الدخل، وبناء القدرات لتحسين الأمن الغذائى والتغذية لدى الأسر.



كما سلمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) 685 مشروعاً صغيراً ومتناهى الصغر فى خمس محافظات مصرية ضمن مشروع "تحسين الأمن الغذائى والتغذية فى مصر من خلال استهداف النساء والشباب فى مصر" الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية.



وأكد حسين أن هذه المشاريع تعتمد على مبدأ القروض الدوارة حيث تتوزع بين مشاريع لتربية الطيور ومشاريع لتربية الماعز والخرفان مع توفير الأعلاف المطلوبة والرعاية البيطرية والدعم الفنى للمشاركين فى المشروع، علاوة على مشاريع زراعية إلى جانب تسليم 30 عربة لتجهيز الطعام لمستفيدين من المحافظات الخمس، وبتسليم هذه الدفعة من المشاريع تكون الفاو قد أنهت تسليم حوالى 900 مشروع من إجمالى 1500 مشروع بمعدل 300 مشروع لكل محافظة من المحافظات الخمس المستفيدة من المشروع وهى الفيوم وبنى سويف وأسيوط وسوهاج وأسوان، بتكلفة إجمالية 17.5 مليون جنيه مصرى، حيث قامت الفاو بتسليم ما يزيد عن 160 مشروعا بهذه المحافظات فى مراحل سابقة.



وتضمنت هذه المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر مشروعات لتربية الطيور والأغنام وتصنيع الألبان فى محافظات الفيوم، وبنى سويف، وأسوان وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان، ومشاريع لتربية الأغنام فى محافظة أسيوط، ومشاريع لتسمين الطيور وانتاج البيض فى محافظة سوهاج متمنيا ان تشمل هذه المشاريع كل محافظات



وأضاف "حسين" أن هذه الخطوات الفعالة يجب أن تكون نموذج ينفذ من خلال الوزارات والجمعيات والمؤسسات والمنظمات في كل مناحي الحياة حيث إن هذه المشاريع الصغيره ومتناهية الصغر تقضي على البطالة وتساعد على زيادة دخل الأسر بما يقضي على الفقر ويزيد الدخل الاقتصادي للبلد.