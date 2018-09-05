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فيديوهات المال
فيديو| خالد حجازي: 3 أضعاف زيادة في أسعار معدات تشغيل المحمول
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 11:51 م
خالد حجازي
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محمود جمال
قال المهندس خالد حجازي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي باتصالات مصر، إن أسعار معدات تشغيل شبكات المحمول، بعد قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وما تلاه من موجة تضخمية 3 أضعاف.
وأوضح حجازي في تصريح خاص لـ"المال"، أن شركته تعتمد على نفس معدات التشغيل التى تستخدمها شركة فيريزون الأمريكية وفودافون البريطانية، مبينا أن القطاع شهد خلال المرحلة الماضية مجموعة من المتغيرات السلبية التي حدت من معدلات نمو وعلى رأسها ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية، دون أن يصاحب ذلك زيادة في الإيرادات المحققة.
واستطرد: أنه رغم تلك االظروف الصعبة أتاحت الوزارة للمشغلين ترددات جديدة، بالإضافة إلى طرح تراخيص الجيل الرابع 4G والهات الثابت الافتراضى، والتى أسفرت عن دخول مشغل رابع للمحمول حلبة المنافسة.
ومن المعروف أن شركات الاتصالات الأربعة "المصرية للاتصالات we" و"فودافون" و"أورنج" و"اتصالات" حصلت على تراخيص 4G خلال العام الماضى، وسددت كامل قيمتها البالغة 10 مليارات جنيه و1.1 مليار دولار إلى جهاز تنظيم الاتصالات.
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