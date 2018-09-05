نائب محافظ بورسعيد الجديد يتابع نقل موقف سيارات العاملين بالاستثمار

نائب محافظ بورسعيد

أمانى العزازي



أكد الدكتور محمد هاني غنيم، نائب محافظ بورسعيد، أن قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتخصيص منطقة انتظار لسيارات العاملين بمصانع الاستثمار داخل أسوار المنطقة الحرة العامة، والذي بدا تطبيقه من الأمس ظهرت آثاره الإيجابية سريعا بعد أن أبدى سكان المنطقة المحيطة بالاستثمار ارتياحهم للقرار الذي أضفى الهدوء والاستقرار، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها نائب المحافظ على منطقة الانتظار الجديدة بالاستثمار ومحيط المنطقة الحرة العامة.



وأضاف بأن القرار أتاح الفرصة أمام إحكام الرقابة على عمليات دخول وخروج السيارات من وإلى بورسعيد وسط رقابة صارمة للحيلولة دون استغلال هذه السيارات في أعمال التهريب.



وأشار غنيم إلى أن عملية المتابعة والمراقبة للنظام الجديد ستستمر، وسيتم التعامل مع أي ملاحظات تعوق المنظومة الجديدة حتى يمكن إحكام حلقات الرقابة على عمليات التهريب سواء في المنافذ الجمركية أو داخل المدينة.