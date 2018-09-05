المصرية للتكرير: إنشاء معمل متطور في القاهرة بتكلفة 4.3 مليار دولار

معمل تكرير

عمر سالم



قالت الشركة المصرية للتكرير إن مشروع الشركة للتكرير أحد ركائز منظومة أمن الطاقة في مصر، حيث يهدف المشروع الذي تجاوز معدل اكتماله 98% إلى توفير البدائل العملية للاستيراد بالتوازي مع تعزيز الأداء البيئي والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالبلاد.



تعمل الشركة المصرية للتكرير على إنشاء معمل تكرير متطور في منطقة القاهرة الكبرى بتكلفة استثمارية تبلغ 4.3 مليار دولار أمريكي، وهو أكبر مشروع قطاع خاص تحت التنفيذ حاليًّا في مصر، وسوف يقوم المشروع بتوفير منتجات الوقود عالية الجودة والقيمة لتغطية الاستهلاك المتنامي بالسوق المحلية، مع المساهمة في تحسين الأداء البيئي في مصر عبر منع انبعاث 93 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكبريت إلى هواء القاهرة الكبرى، وهو ما يعادل ثلث الانبعاثات الكبريتية في مصر.



ونجح المشروع في تنفيذ الإقفال المالي خلال يونيو 2012 بتوفير عنصري الاستثمارات الرأسمالية والتسهيلات الائتمانية، وذلك باستثمارات مباشرة من شركة القلعة ومستثمرين خليجيين ومؤسسات مالية بارزة على الساحة الدولية، إلى جانب وكالات ائتمان الصادرات وكذلك مؤسسات التمويل التنموية، وقد تم البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمشروع خلال عام 2014، من خلال المقاول العام تحالف شركتي GS Engineering & Construction Corp وMitsui & Co Ltd.



وستقوم الشركة المصرية للتكرير بإنتاج 4.2 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة، تشمل 2.3 مليون طن من وقود السولار المطابق لمواصفات الجودة الأوروبية Euro V – بما يعادل أكثر من 40% من واردات السولار في الوقت الحالي – وحوالي 600 ألف طن من وقود النفاثات، وسوف تقوم الشركة ببيع إنتاجها للهيئة المصرية العامة للبترول بموجب اتفاقية شراء بالأسعار العالمية لمدة 25 عامًا، مع الحصول على كافة مدخلات الإنتاج من شركة القاهرة لتكرير البترول – وهي أكبر شركة تكرير في مصر حيث يمثل إنتاجها السنوي حوالي 20% من طاقة التكرير الحالية بالبلاد.



وتمثل الشركة المصرية للتكرير ركيزة أساسية من ركائز منظومة أمن الطاقة في مصر، حيث تسعى لتوفير البدائل العملية للاستيراد من خلال تزويد الهيئة العامة للبترول بوقود السولار وغيره من منتجات الوقود عالية الجودة والقيمة.