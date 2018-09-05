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فيديوهات المال
فيديو| خالد حجازي: رسم التنمية على خدمات الاتصالات غير مفهوم
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 10:34 م
خالد حجازي رئيس القطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر
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خالد حجازي رئيس القطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر
محمود جمال:
استنكر المهندس خالد حجازي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي في شركة اتصالات مصر، فرض رسم التنمية الذى أقره البرلمان على خدمات الاتصالات، واصفًا إياه بـ"غير المفهوم"، لاسيما أن الاتصالات خدمة أساسية وليست رفاهية.
ورأى حجازي خلال حواره مع "المال"، أن القرار تسبب في زيادة سعر شريحة اتصالات من 15 إلى 77 جنيها دفعة واحدة، الأمر الذي سيكون له أثر سلبي على مبيعات الشرائح الجديدة.
وتساءل لماذا لم يتم فرض ذلك الرسم على سلع أخرى غير ضرورية مثل الشيكولاتة أو المشروبات الكحولية على سبيل المثال؟
كان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، قد وافق فى يونيو الماضى على تعديل مشروع قانون تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، بهدف تحريك رسوم بعض الخدمات، مع إضافة بند جديد خاص بخدمات المحمول عبر فرض رسم بقيمة 50 جنيهًا عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسم شهرى على سداد الفاتورة.
وتلتزم الجهات التى تقدم تلك الخدمات بتحصيل الرسم مع قيمة الخدمة، وتوريده إلى وزارة المالية بداية من العام المالى الجديد 2018/2019.
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