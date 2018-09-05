خالد حجازي

محمود جمال:



قال المهندس خالد حجازي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، إن خدمات الموبايل داتا تمثل 25 إلى 30% من إيرادات القطاع بالسوق المحلية، وتستحوذ خدمات المكالمات الصوتية على النسبة المتبقية، مضيفًا أن شركات المحمول تستثمر بقوة بالوقت الراهن في تحسين ورفع كفاءة خدمات الداتا.



وأكد حجازي في حواره مع "المال"، أن الشركة قررت زيادة حجم الاستثمارات المرصودة لتطوير الشبكة خلال العام الحالي من 2.5 إلى 3.5 مليار جنيه؛ بسبب معدلات النمو الملحوظ في استخدام الإنترنت عبر المحمول، واستضافة المشغل الرابع للمحمول "we" افتراضيًّا على محطات أبراجها.



ولفت إلى أن بناء محطات جديدة يستهدف تحقيق شقين هما التغطية والطاقة الاستيعابية مع زيادة عدد المستخدمين، بالتزامن مع تطوير المكونات الداخلية للشبكة نفسها "core network" حتى يتحمل نمو استخدام البيانات.



وأضاف أن قرار الشركة الأم مؤخرا زيادة رأسمال وحدتها المحلية بقيمة 4.5 مليار جنيه أسهم في زيادة حجم الاستثمارات المرصودة لتطوير الشبكات، لافتا إلى أن "اتصالات" حصدت جائزة أسرع شبكة فى تشغيل خدمات 4G على هامش فعاليات معرض ومؤتمر برشلونة الأخير للاتصالات للعام الحالى.



وكانت المجموعة الأم قررت فى فبراير من العام الحالى رفع رأسمال "اتصالات مصر" بـ4.5 مليار جنيه ممولة من قدامى المساهمين؛ من أجل تمويل التوسع فى تطوير خدمات الجيل الرابع للاتصالات 4G.



ويتوزع هيكل ملكية اتصالات مصر على 7 كيانات هى: اتصالات إنترناشيونال مصر المحدودة – الإماراتية وتبلغ نسبتها 66% من رأس المال، والبريد للاستثمار – المصرية بنسبة 20%، وداس القابضة 5%، ومثلها تخص DIFC LLC المحدودة الإماراتية، و1.5 للاستثمارات التقنية - السعودية، ومثلها للنابودة للاستثمار- الإماراتية، وموارد للتمويل- الإماراتية 1%.







