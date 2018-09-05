غاز مصر: نستهدف التوصيل إلى 1.5 مليون منزل بنهاية العام

شركة غاز مصر

أحمد صبرى



قال ياسر صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر، إنهم يستهدفون بنهاية العام الحالى توصيل الغاز الطبيعي لـ1.5 مليون منزل على مستوى الجمهورية، مقابل 750 ألف منزل كأكبر رقم تم تنفيذه سابقًا، مؤكدا أنهم قدموا تسهيلات كثيرة لتوصيل الغاز.



وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "رأى عام" على قناة "تن" أن وزارة المالية ضاعفت ميزانية بند توصيل الغاز للمنازل، لافتا إلى أن زيارة وزير البترول اليوم لأعمال الشركة أثناء العمل تؤكد اهتمام الوزارة الكبير بسرعة إنجاز الأعمال.