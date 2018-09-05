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اقتصاد وأسواق
مصر تتعاقد على شراء 60 ألف طن قمح روسي
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 09:09 م
القمح
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أ ش أ
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية, نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال مناقصة عالمية على شراء 60 ألف طن قمح روسي.
وقال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة - في تصريح اليوم الأربعاء - إن الشحن سيتم في الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر المقبل.
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