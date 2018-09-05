6 قرارات جديدة لمجلس الوزراء بينها الموافقة على منحة الفاو

اجتماع مجلس الوزراء 9

المال- خاص



وافق مجلس الوزراء على 6 قرارات بينها الموافقة على منحة من الفاو قدرها 500 ألف دولار





ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل تحديث الخط الأول لمترو القاهرة، بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، بمبلغ 205 ملايين يورو، وذلك بهدف إعادة تأهيل كافة مكونات البنية التحتية للسكك الحديدية بمحطات الخط الأول، من وحدات الطاقة والإشارات، والاتصالات، وأنظمة التحكم المركزية، والأنظمة الكهروميكانيكية، وإدخال نظام تخطيط موارد الهيئة القومية للأنفاق.



وأكد وزير النقل على أهمية تأهيل مكونات البنية التحتية للسكك الحديدية بمحطات الخط الأول، الذي يخدم 1.8 مليون مواطن يومياً، مؤكداً أنه يتم العمل حالياً على تحسين الخدمة في هذا الخط، حيث يتم حالياً تنفيذ مشروع ازدواج الخط بين محطتي المرج والمرج الجديدة، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه في شهر يناير المقبل.



ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن المرحلة الأولى من مشروع توسعة محطات معالجة مياه الصرف الصحي بالفيوم، وتصل التكلفة الإجمالي للمشروع نحو 395 مليون يورو، منها 37 مليوناً كمنحة، ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل محطات معالجة مياه الصرف القائمة وتوسعتها، وبناء محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي وشبكات المجاري المتصلة بها، كما سيغطي المشروع المرافق الصحية المنزلية المستهدفة في المناطق الريفية بمحافظة الفيوم، والقرى الملوثة لبحيرة قارون.



ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية مشروع دعم خطة برنامج التعاون الإقليمي لمبادرة ندرة المياه لزيادة إنتاجية المياه، بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والتي تأتي في إطار الدعم الفني المقدم من المنظمة بمنحة قدرها 500 ألف دولار أمريكي لعدد من الحكومات، بهدف تعزيز قدرة الدولة وتحسين تبادل المعلومات والخبرات في إيجاد طرق فاعلة لزيادة إنتاجية المياه في أنظمة الزراعة والتمكن من مراقبة الإنتاجية المائية عن طريق الاستشعار عن بعد.



ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والذي ينص على إنشاء كلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ، وكذا إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بالنوبارية بجامعة دمنهور، وإنشاء كلية الطب البيطري بجامعة العريش، هذا بالإضافة إلى تغيير مسمى كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الى كلية السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف.





ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن نقل المعرض المؤقت "توت عنخ آمون: الفرعون الذهبي" من مركز كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية، لإقامته في قاعة لافيليت الكبرى بباريس بفرنسا في الفترة من 18 مارس 2019 وحتى 30سبتمبر 2019 بخلاف مدد التغليف والنقل.



ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على قيام الهيئة العامة للخدمات الحكومية بتنفيذ إجراءات الشراء المركزي لاحتياجات الوزارات والجهات التابعة لها والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية من بعض الأصناف شائعة الاستخدام والسيارات للعام المالي 2018/2019، وذلك بما يحقق اعلى درجة من الضبط لعمليات الشراء الحكومي، والحصول على كميات كبيرة بأسعار جيدة.

