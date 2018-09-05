وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفير الإمارات الاستثمارات المتاحة

المال - خاص

استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، المهندس جمعة مبارك الجنيبى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين.





وفى بداية اللقاء، رحب الوزير بالسفير الإماراتى، مشيدًا بالعلاقات الاستراتيجية الوطيدة والروابط القوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبًا



وأكد الحرص على مواصلة الارتقاء بأطر التعاون المشترك في مختلف المجالات.





وخلال اللقاء، تم التباحث حول القطاعات والأنشطة المختلفة التي تعمل بها الشركات التابعة للوزارة والفرص الاستثمارية المتاحة وأوجه التعاون الممكنة بين هذه الشركات والجانب الإماراتي.





وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل وفق خطة عاجلة ومتوسطة المدى لإصلاح وتطوير الشركات التابعة وتحسين نظم الإدارة ومواكبة التطور الصناعي والتكنولوجي، مع الترحيب بالشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته وخاصة في النواحي الفنية والإدارية.





من جانبه، أعرب السفير الإماراتي عن اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا حرص الإمارات على تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.