EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفير الإمارات الاستثمارات المتاحة
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 08:49 م
هشام توفيق 556996
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
بعد مطالبة "السيسى" بخفضها .. تعرف على فوائد قروض شركات قطاع الأعمال العام
السيسى يمهل الحكومة 3 شهور لوضع خريطة لتطوير شركات قطاع الأعمال
السيسي: شركات قطاع الأعمال تستطيع قيادة مصر للتنمية
وزير قطاع الأعمال يبحث وضع إستراتيجية متكاملة لشركات الأدوية
هشام توفيق 556996
المال - خاص
استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، المهندس جمعة مبارك الجنيبى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين.
وفى بداية اللقاء، رحب الوزير بالسفير الإماراتى، مشيدًا بالعلاقات الاستراتيجية الوطيدة والروابط القوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبًا
وأكد الحرص على مواصلة الارتقاء بأطر التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وخلال اللقاء، تم التباحث حول القطاعات والأنشطة المختلفة التي تعمل بها الشركات التابعة للوزارة والفرص الاستثمارية المتاحة وأوجه التعاون الممكنة بين هذه الشركات والجانب الإماراتي.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل وفق خطة عاجلة ومتوسطة المدى لإصلاح وتطوير الشركات التابعة وتحسين نظم الإدارة ومواكبة التطور الصناعي والتكنولوجي، مع الترحيب بالشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته وخاصة في النواحي الفنية والإدارية.
من جانبه، أعرب السفير الإماراتي عن اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا حرص الإمارات على تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا