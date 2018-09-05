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اقتصاد وأسواق
صرف المرتبات الحكومية 20 سبتمبر
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 08:37 م
أجور الموظفين 556
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مها أبوودن
أصدرت وزارة المالية اليوم الأربعاء بيانًا تؤكد فيه أن موعد صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بما فيها المحول على البنوك الخاصة وكذلك "صرف النفقة" سيكون يوم الخميس الموافق 20 سبتمبرالجاري كما هو مقرر من قبل وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.
وأوضح البيان أنه تيسيرًا من وزارة المالية على الوحدات الحسابية للجهاز الإداري بالدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وحفاظًا على التدفقات النقدية للدولة فقد تقرر زيادة عدد أيام صرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضاه العاملين بداية من اليوم 24 وحتى 28 من كل شهر بداية من شهر أكتوبر المقبل
وأشار إلى أنه يتم صرف متأخرات رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضاه العاملين بخلاف الرواتب بداية من 8 وحتى اليوم 10 من كل شهر.
وأوضح الكتاب الدوري أنه علي السادة المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والسادة المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبيين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري ووكلاء الحسابات ضرورة الالتزام بكل دقة بما تضمنه الكتاب الدوري.
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