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صور | الأوبرا تستضيف 120 لوحة فنية بريشة الأطفال
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 08:31 م
لوحات فنية بريشة أطفال تنتظر عرض الأوبرا
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لوحات فنية بريشة أطفال تنتظر عرض الأوبرا
المال- خاص
يفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا فى السابعة مساء غد الخميس بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية معرضا يتضمن أكثر من 120 لوحة فنية لإبداعات حوالى 30 طفلا تتراوح أعمارهم من 7 إلى 17 عاما يقوم بتدريبهم الدكتور إيهاب كشكوشة
وتتنوع الموضوعات وفق بيان وزارة الثقافة ما بين البورتريه، المناظر الطبيعيه ، المناطق السياحية والاثار الفرعونية والإسلامية مستخدمين خامات والوان زيتيه ، مائية، اكريلك، جواش وأبيض وأسود.
ويستمر المعرض حتى الاثنين المقبل.
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