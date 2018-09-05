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مصادر: أرامكو السعودية في محادثات أولية بشأن اتفاق تمويل عملاق
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 08:06 م
أرامكو السعودية
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أرامكو السعودية
(رويترز)
قالت مصادر مصرفية يوم الأربعاء إن شركة أرامكو السعودية، عملاق النفط والغاز المملوك للدولة، تجري محادثات أولية مع بنوك بشأن تمويل محتمل تصل قيمته إلى 70 مليار دولار أمريكي لدعم استحواذها على حصة أغلبية في شركة سابك السعودية للبتروكيماويات.
وتدرس أرامكو شراء حصة استراتيجية في سابك، رابع أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم، من صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يملك حصة 70 بالمئة قيمتها حوالي 70 مليار دولار.
ويقول مصرفيون إن تمويلا محتملا بقيمة تتراوح من 50 مليار إلى 70 مليار دولار هو احتمال قوي. واتفاق بهذا الحجم سيسجل مستوى قياسيا جديدا للمنطقة وسيعطي صندوق الثروة السيادية للسعودية، سيولة نقدية لتمويل خطة ”رؤية 2030“ الطموحة لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.
وقال مصرفي ”هذا هو الاتفاق الكبير، وقد يكون الأكبر على الإطلاق في الشرق الأوسط- اتفاق العقد من حيت الكم. نحن مهتمون به جدا ونعمل بنشاط من أجله“.
واستحواذ أرامكو على حصة في سابك يأتي في أعقاب تأجيل السعودىة في أغسطس آب خططها لجمع 100 مليار دولار من خلال إدراج حصة قدرها 5 بالمئة في أرامكو في 2019 والذي كان من المنتظر أن يكون أكبر طرح عام أولي على الإطلاق.
وقال مصرفي ثان إن فريق القروض المجمعة ببنك استثمار أمريكي يجري مناقشات مع أرامكو هذا الأسبوع.
ومن المتوقع أن تبدأ المناقشات بشأن تمويل أرامكو على نحو جدي الأسبوع القادم بعد أن يوقع صندوق الاستثمارات العامة قرضا مجمعا مدته خمس سنوات بقيمة 11 مليار دولار سيساعد أيضا في تمويل خطة التحولات الاقتصادية للسعودية.
وقال المصرفي الأول ”هناك مناقشات هادئة لكن على مستوى عال. اعتقد أن السعودية تحاول جعل البنوك تركز على الاتفاق الحالي (لصندوق الاستثمارات العامة) لكنها أيضا تجهز البنوك لما هو قادم“.
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