جامعة القاهرة تصرف 15 مليون جنيه مكافآت للأبحاث الدولية

محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

المال- خاص





كرمت جامعة القاهرة، في احتفالية أقامتها اليوم، بقاعة الاحتفالات الكبرى مجموعة جديدة من أعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد الجامعة من بين الذين نشروا بحوثًا علمية على المستوى الدولي خلال عام 2017(الإصدار الأول).



ووزع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، مكافآت النشر الدولي وشهادات التقديرللباحثين، بلغت المكافآت 15 مليون جنيه لنحو 1009 باحث من مختلف كليات الجامعة نشروا 2039 بحثا علي المستوى الدولي.



وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في كلمته خلال التحتفالية، إن الجامعة حريصة على تقديم الدعم الكامل لزيادة النشر الدولي وتحسين مركز الجامعة في التصنيفات العالمية



وأشار أن لدي الجامعة رؤية تتعلق بضرورة إستثمار الأبحاث العلمية التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس في معالجة قضايا تتعلق بالتنمية والإقتصاد.



