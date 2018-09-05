هبوط مؤشرات 5 بورصات بقيادة الرياض والقاهرة.. ومكاسب للكويت

مؤشر

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات -اليوم الأربعاء- بقيادة الرياض والقاهرة، وسط موجة مبيعات ضخمة في الأسواق الناشئة بسبب المخاوف من النزاعات التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية ضد العديد من الدول ولاسيما الصين، وصعد مؤشرا بورصتى الدوحة والكويت بنسب متواضعة، بينما استقر مؤشر بورصة مسقط بدون تغيير عند 4429 نقطة.



وذكرت وكالة "رويترز"، أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية خسر 3.1 % ليسجل أكثر من 7719 نقطة، مع هبوط ثقة المستثمرين في أرجاء الأسواق الناشئة، وتراجع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بأكثر من 1.3 %، بسبب مخاوف من تصعيد محتمل في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والقلق بشأن قوة أسواق ناشئة مثل تركيا والأرجنتين.



كانت الأسهم القيادية، التي قفزت في الأشهر الماضية بفعل توقعات بتدفقات من صناديق أجنبية، الأشد تضررا مع انخفاض سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 4.4 %، وسعر سهم بنك الراجحي 3 %.



وأبدى المستثمرون قلقهم من تراجع أسعار النفط، مع هبوط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 0.98 % ليصل إلى 77.44 دولار للبرميل.



وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بالقاهرة 1.1 % ليصل إلى 15751 نقطة، مع انخفاض سعر سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 2.3 %.



وانخفض مؤشر سوق مال أبو ظبى العام بأكثر من 1.1 % ليتجاوز 4928 نقطة، مع هبوط سعر سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة، 2.8 %، وتراجع سعر سهم بنك أبوظبي التجاري 4.6 %، وصعد سعر سهم بنك الاتحاد الوطني 11.7 % ليضيف إلى مكاسب في خانة العشرات حققها في الجلسة السابقة.



وهبط مؤشر سوق مال دبى العام 0.7 % ليصل إلى 2818 نقطة تحت ضغط هبوط سعر سهم شركة إعمار العقارية 1.8 %، بينما انخفض مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % ليستقر عند 1335 نقطة.



وكسب مؤشر بورصة الكويت أكثر من 0.3 % ليزداد إلى 5294 نقطة، بعدما زاد 1 % بفضل ارتفاع أسعار أسهم بنك الكويت الوطني 1 %، وشركة اجيليتي 1.1 % مدعومة بتوقعات تدفقات على هذه الأسهم عندما تنضم الكويت لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة في 25 سبتمبر الحالى، كما ارتفع سعر سهم البنك.



ولكن مؤشر بورصة الدوحة زاد بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 9830 نقطة بعد أن ارتفع أمس بأكثر من 0.2 %.