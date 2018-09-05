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عقـــارات
بعد تويتة ميدو.. مقارنة بين أسعار الساحل ومدينة موناكو الفرنسية
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 07:41 م
الساحل وموناكو
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المال - خاص
تتسم الوحدات المصيفية بالساحل الشمالي، باختلاف كبير في الأسعار، وتبدأ إيجار الشاليهات لليوم الواحد بين 850 جنيهًا إلى 3000 آلاف جنيه، في حين تتراوح أسعار الفيلات بين 7 آلاف إلى 30 ألف جنيه.
وكان ميدو قد كتب على موقع التدوينات المصغرة "تويتر": "الصيف ده كنت أول مرة في حياتي أروح الساحل، وكان فرح صاحبي بصراحة انبسطت جدًا لكن أغرب حاجه إن أنا في موناكو دلوقتي والله العظيم موناكو أرخص من الساحل!! الناس فعلاً بتحوش طول السنة علشان تصرف فلوسها هناك!! لازم أفتح أي شغلانة في الساحل".
وقال محمد كامل، مدير الاستشارات العقارية لشركة هومرز للتسويق العقاري، إن هناك تفاوتاً في الأسعار بالنسبة للوحدات المصيفية داخل مشروعات الساحل الشمالي إذ تتراوح الأسعار بين 850 إلى 30 ألف جنيه.
وأضاف أنه بالنسبة للشاليهات في مشروع أمواج فتتراوح أسعار اليوم بين 2000 إلى 5 آلاف جنيه، في حين تتراوح أسعار الفيلات بين 7 آلاف إلى 12 ألف جنيه لليوم الواحد.
وأوضح أن أعلى أسعار الوحدات المصيفية فتأتي لصالح مشروع مراسي، والتي تتراوح به أسعار الشاليهات للإيجار في اليوم الواحد بين 3 آلاف إلى 7 آلاف جنيه في حين تتراوح أسعار الفيلات بين 12 إلى 30 ألف جنيه في اليوم الواحد كأعلى سعر.
وأشار أن الأسعار تنخفض في مناطق مراقيا، ويسجل سعر الشاليه قيمة 850 إلى 1500 جنيه لليوم الواحد، في حين تبلغ أسعار بورتو بين 1200 إلى 3000 جنيه للشاليه.
وأكد موقع "trivago" لحجز الفنادق حول العالم فإن أسعار الفنادق في مدينة موناكو الفرنسية تراوحت بين 204 دولارات إلى 539 دولار في اليوم الواحد.
وسجلت سعر الغرفة في فندق امباسادور قيمة 204 دولار في اليوم الواحد، ما يعادل 3850 جنيهًا، وتسع الغرفة لفردين شاملة الثلاثة وجبات في حين بلغ سعر الغرفة في فندق ميريديان بيتش بلازا قيمة 255 دولارًا أي ما يعادل 4565 جنيهًا.
وبلغ سعر الغرفة في فندق نوفوتيل مونت كارلو قيمة 228 دولار في اليوم الواحد، أي ما يعادل 4100 جنيه.
وعن أسعار وحدات استديو في منتجع مونت كارلو بيتش، فقد سجل سعر الوحدة بها قيمة 539 دولارًا في اليوم الواحد، ما يعادل 9650 جنيهًا.
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