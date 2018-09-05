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رياضة
آل الشيخ لنادر شوقي: لو عندك إثبات طلعه وإلا لمّ نفسك
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 07:39 م
تركي آل الشيخ
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تركي آل الشيخ
أحمد صبرى
شن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية وأحد مستثمري نادى بيراميدز هجوما عنيفا على نادر شوقى وكيل رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق بعد تصريحاته أن صبحى حينما يعود لمصر لن يلعب لغير الأهلى ولن يغير مبادئه.
وقال آل الشيخ فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: يا نادر شوقي.. مش حنتظر كلام من واحد بتاع كوك.. إذا عندك إثبات للي بتقوله طلعه.. وإلا لمّ نفسك.. وصلت.
وكانت تداولت أنباء عن مفاوضات لانتقال رمضان لبيراميدز لكن بعد تصريحات وكيله اتضح أن رمضان سينتقل للأهلى إذا عاد لمصر.
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