بمشاركة سعودية إماراتية.. القاهرة تحتضن أكبر معرض عقاري الشهر المقبل

محمود عبد الحليم رئيس مجلس إدارة مجموعة MREC

المال - خاص



كشف وليد فرغل، المدير العام لشركة الأستراتيجى الإماراتية أن مصر سوف تحتضن الشهر المقبل أكبر معرض عقاري في الشرق الأوسط.



وأكد "فرغل" أن مطورين عقاريين من الإمارات والسعودية سيشاركون بقوة في المعرض الذي سيقام على مساحة 22 ألف متر.



وقال إن شركة "IPS مصر"، انتهت من التجهيزات الأولي للمعرض .



وكشف "فرغل" في بيان للشركة اليوم، أن المعرض يضم 35 عارضا، تمثل الشركات المصرية منها 80%، بالإضافة إلى 10 مطوريين عقاريين إماراتيين، وسعوديين، بالإضافة إلى ممثليين لشركات إماراتيه آخرى تستهدف الاستثمار العقاري بمصر خلال الفترة المقبلة.



وأضاف فرغل، أن "IPS مصر"، يضم مسوقيين عقاريين من دول أوروبا وأمريكا، يأتي علي رأسهم " بلغاريا – السويد – ألمانيا – اليونان – قبرص"، بهدف جذب 20 ألف زائر للمعرض خلال فترة إنعقاده.



من ناحية أخرى، كشف محمود عبد الحليم رئيس مجلس إدارة مجموعة MREC للخدمات العقارية المتكاملة، أنه في إطار توجه الدولة المصرية في تسويق وتصدير العقار المصري، في ظل قدرته علي جذب المصريين والعرب والأجانب في الفترة الأخيرة، نسعي لتعزيز التوجهات من خلال رؤية جديدة ومختلفة تخدم القطاع العقاري.



وأشار إلى أن "ماونتن فيو وبايونير ريل ستيت والشرقيون، وكتلاست"، علي رأس قائمة عدد من الشركات المصرية التي أعلنت مشاركتها بالنسخة المصرية للمعرض.



وأكد عبد الحليم، أن الشركات المشاركة بالمعرض تغطي عدة مناطق أهمها العاصمة الإدارية والتي تشارك بالنصيب الأكبر بالمعرض، بالإضافة إلى مدينة أكتوبر والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، والعين السخنة، والساحل الشمالي



جدير بالذكر، أنه سيجري خلال إنطلاق فاعليات المعرض توقيع عدد من بروتوكلات التعاون بين مطوريين عقاريين إماراتين وسعوديين ومصريين، لتعظيم سبل التعاون العقاري بينهم.

