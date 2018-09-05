مشكلات المواطن تتصدر اهتمامات التوك شو الليلة

رحاب صبحى :

تناقش برامج التوك شو الليلة عددا من القضايا أبرزها مشكلات المواطن

شاهد على العصر موضوع " 90 دقيقة " على المحور





يواصل الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة" بقناة "المحور فى الثامنة مساء ً" تقديم سلسلة حلقات بعنوان "شاهد على العصر" وذلك بالكشف عن شهادات ومعلومات تعرض عن حكام مصر خلال النصف قرن الأخير .

ويستضيف "الباز" الكاتب الصحفي عبد القادر شهيب رئيس تحرير "دار الهلال والمصور" سابقا ليكشف عن شهادات على العصر في الفترة من 1980 حتى تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وذلك كثاني حلقات شاهد على العصر بعدما استضاف اأسبوع الماضي الكاتب الصحفي محمود صلاح أشهر صحفي الحوادث في مصر والذي عرض شهادته في نصف قرن سياسيا وفنيا.

مشروع معاقبة الأباء والأمهات على النهار فى "أخر النهار "





يستضيف برنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش، على قناة "النهار" فى الثامنة مساءً الدكتورة إيناس عبد الحليم مقدمة مشروع معاقبة الأباء والأمهات في حال إهمال الأطفال، والدكتورة أمل إبراهيم استشارى الإرشاد الأسرى، المحامى ميشيل حليم .

ويدور الحوار عن مشروع قانون نتغليظ عقوبة الوالدين الي بتصل إلى السجن 10 سنوات في حالة إذا ما أدى الإهمال ،وهل ينجح في وقف حالات الإهمال.

المشكلات التى تواجه الجامعات المصرية لتحسين قدراتها العلمية فى " مساء DMC"





يستضيف الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء DMC، في العاشرة مساءً ، رؤساء جامعات سوهاج وكفر الشيخ ودمنهور وعين شمس، للكشف عن الخطوات التى تم اتخاذها، لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي فى مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة، و"هل تستطيع الجامعات المصرية دخول قائمة الـ٥٠ لأفضل جامعة فى العالم؟"، و"ما هى المشكلات التى تواجه الجامعات المصرية لتحسين قدراتها العلمية؟" و"كيف يمكن تدبير موارد جديدة للبحث العلمى بدون تحميل مزيد من الاعباء على أسر الطلبة؟".

وفي الفقرة الثانية، يكشف أسطوات صناعة العرائس خلال حوارهم مع أسامة كمال، "هل ضاع فن صناعة العرائس فى مصر؟"، و"كيف يمكن خلق جيل جديد من الصناع؟"، و"ما هى الاحتياجات المطلوبة لإعادة مجد صناعة العرائس"؟.

مشكلات المواطن مع الوزارت الخدمية فى " مصر النهاردة " على الاولى



يستضيف الإعلامى أحمد سمير، مقدم برنامج مصر النهاردة بقناة مصر الأولى فى العاشرة مساءً ، لواء الدكتور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء،ويدور الحوارعن تساؤلات ومشكلات المواطن مع الوزارت الخدمية.