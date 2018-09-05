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ثقافة وفنون
أنثى الوعل.. مقارنات حضارية بين الشرق والغرب للكاتب فيصل عسيري
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 06:45 م
رواية "أنثى الوعل" للكاتب فيصل عسيري
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رواية "أنثى الوعل" للكاتب فيصل عسيري
رحاب صبحى
أصدرت منصة "كتبنا" مؤخرًا رواية "أنثى الوعل" للكاتب فيصل عسيري، تتناول الرواية مقارنات حضارية بين الشرق والغرب، يحاول فيها الكاتب إبراز الصورة الصادقة للإنسان الغربي بجانبيه الإنساني والفني، الذي سيكشف في النهاية أنه متشابه مع إنسان الشرق لا فرق، الجميع يشعرون بمشاعر الحزن والحب والألم والرغبة في الصمت والكلام.
فيصل عسيري كاتب روائي وقصصي متخصص في التنمية الإدارية، ومهتم بالأدب والرواية العالمية، صدر له مجموعة قصصية بعنوان (أكرم شاه) عن مؤسسة العبيكان للنشر، فاز بالعديد من مسابقات الشعر والقصة محليًّا ودوليًّا خلال السنوات الماضية.
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