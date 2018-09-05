أنثى الوعل.. مقارنات حضارية بين الشرق والغرب للكاتب فيصل عسيري

رحاب صبحى

أصدرت منصة "كتبنا" مؤخرًا رواية "أنثى الوعل" للكاتب فيصل عسيري، تتناول الرواية مقارنات حضارية بين الشرق والغرب، يحاول فيها الكاتب إبراز الصورة الصادقة للإنسان الغربي بجانبيه الإنساني والفني، الذي سيكشف في النهاية أنه متشابه مع إنسان الشرق لا فرق، الجميع يشعرون بمشاعر الحزن والحب والألم والرغبة في الصمت والكلام.