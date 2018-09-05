فيديو| رئيس البنك الأوروبي: أجندة الإصلاح حسنت مناخ الأعمال بمصر

جانيت هيكمان

سمر السيد:



قالت جانيت هيكمان، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، إن مناخ الأعمال في مصر يتحسن نتيجة الالتزام القوى بتنفيذ أجندة الإصلاح، الأمر الذى شجع البنك على مضاعفة حجم استثمارته بالسوق المحلي، لا سيما في ظل الدعم الذي يتلقاه من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.



وأضافت هيكمان، في تصريح خاص لـ "المال"، أن التحديات التي تواجه رجال الأعمال في العمل بالسوق المحلية تم ذكرها في تقرير البنك الدولي «الدوينج بيزنس»، وتتعلق بعوامل تسجيل الشركات واستصدار التراخيص واستقرار التشريعات، وقدرة المستثمرين على التنبؤ واتخاذ القرارات السريعة.



وأوضحت أن هناك مقومات جاذبة للمستثمرين في مصر، كحجم السكان المرتفع، والموقع الجغرافي الممتاز كنقطة اتصال مع الدول الإفريقية، ومنطقة الشرق الأوسط، لافتةً إلى أن هناك الكثير من المستثمرين، يرون مصر مكانًا مثاليًا لتنفيذ المشروعات مقارنة بكافة دول القارة السمراء.



