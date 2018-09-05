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فيديوهات المال
فيديو| وزيرة التخطيط: هدفنا حصول المواطن على الخدمة بالآندرويد والأيفون من البيت
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 06:33 م
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
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الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
أحمد عاشور وأحمد علي
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تعمل على وضع وثيقة للتحول الرقمي للخدمات الحكومية، من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية المعنية، بينهم وزارات التخطيط والمالية والدفاع والاتصالات والبنك المركزي.
وأوضحت السعيد، في تصريحات على هامش فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "اليورومني"، أن الحكومة تخطط لإصدار النسخة الرابعة من بوابة خدمات حكومية في ديسمبر المقبل.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الدولة تستهدف إتاحة الخدمات الحكومية للمواطنين من بيوتهم عبر محمول الآندرويد والأيفون، وتم البدء بمدن القناه لتطبيق تلك التجربة في المرحلة الأولي.
التخطيط
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