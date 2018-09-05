المال- خاص





ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، برئاسة اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس الهيئة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، عددًا من الموضوعات المهمة، ومنها البدء فى الإعداد لتطوير الرصيف الجنوبى بميناء بورتوفيق، وعمل المقايسات وكراسة الشروط والمواصفات لتنفيذ أعمال التطوير الشامل وتعميق الرصيف وإعداد المنطقة للتطوير مع ترميم تخصصى لمبنى الفنار القديم ليظل رمزًا تاريخيًّا لميناء بورتوفيق.





وأشاد المجلس بمجهودات الهيئة المبذولة للحفاظ على المال العام وتحصيل مستحقات الهيئة بصورة قانونية والحفاظ على حقوق الدولة المصرية دون المساس بسُمعة الملاحة البحرية، وتناول تعديل تعريفة نقل وشحن أمتعة الركاب والبضائع لشركة السويس للشحن والتفريغ الآلي بميناءي سفاجا والسويس.





كما استعرض اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس الهيئة، تقرير متابعة الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018/ 2019 فى الفترة من 1/7/2018 حتى 31/8/2018، حيث تم الانتهاء من 31% من جملة الأعمال المنفَّذة، والتى تتضمن استكمال تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة الموانئ (نويبع– شرم الشيخ– سفاجا– الغردقة– السويس) واستكمال بناء وتوريد (2) قاطرة بحرية قوة شد 70 طنًّا، وبناء (2) قاطرة قوة شد (55 طنًّا) ولنش إرشاد لزيادة معدلات القطر والإرشاد لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة.



