EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
المترو: فشل محاولة انتحار فتاة بمحطة عزبة النخل
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 06:06 م
علامة المترو
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
طلب إحاطة لرئيس الحكومة حول انتشار ظاهرة الانتحار
انتحار فتاة أسفل عجلات المترو بمحطة ماري جرجس
علامة المترو
محمود محسن
قال أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، إن فتاة تدعى "م.ا. م.ع"، عمرها 18 سنة "طالبة"، أقدمت -اليوم الثلاثاء- على محاولة انتحار داخل محطة مترو عزبة النخل، بعد ما ألقت نفسها أثناء دخول القطار القادم من محطة المرج متجهاً إلى حلوان.
وأضاف أن إلقائها لنفسها أدى إلى كسور وكدمات متفرقة بجسمها، مما أسفر عن توقف الحركة لمدة 10 دقائق لرفع الفتاة التي حاولت الانتحار من على القضبان.
وقال المتحدث الرسمى إنه على الفور انتقل ضابط الشرطة بالمحطة لمعاينة الحادث، وتبين بإلقاء نفسها أثناء دخول القطار رقم 280 فى اتجاه حلوان، وتم نقلها إلى مستشفى المطرية العام، وتحرر محضر بالواقعة لتولى النيابة التحقيقات.
يذكر أن حركة القطارات عادت لطبيعتها بعد تأخر استمر لمدة 10 دقائق.
مترو الأنفاق
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا