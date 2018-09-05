المترو: فشل محاولة انتحار فتاة بمحطة عزبة النخل

علامة المترو

محمود محسن



قال أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، إن فتاة تدعى "م.ا. م.ع"، عمرها 18 سنة "طالبة"، أقدمت -اليوم الثلاثاء- على محاولة انتحار داخل محطة مترو عزبة النخل، بعد ما ألقت نفسها أثناء دخول القطار القادم من محطة المرج متجهاً إلى حلوان.



وأضاف أن إلقائها لنفسها أدى إلى كسور وكدمات متفرقة بجسمها، مما أسفر عن توقف الحركة لمدة 10 دقائق لرفع الفتاة التي حاولت الانتحار من على القضبان.



وقال المتحدث الرسمى إنه على الفور انتقل ضابط الشرطة بالمحطة لمعاينة الحادث، وتبين بإلقاء نفسها أثناء دخول القطار رقم 280 فى اتجاه حلوان، وتم نقلها إلى مستشفى المطرية العام، وتحرر محضر بالواقعة لتولى النيابة التحقيقات.



يذكر أن حركة القطارات عادت لطبيعتها بعد تأخر استمر لمدة 10 دقائق.