EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
تعرف على عدد الكباتن السيدات لدى كريم بالمنطقة
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 05:59 م
شركة كريم
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
كريم تتخارج من سويفل ..لهذا السبب
حماية المنافسة : لن نسمح باندماج أوبر وكريم
كريم تحتفل بوصول عدد كباتنها إلى مليون عالميًا
أوبر تنفى تنفيذ الاستحواذ على كريم.. وتشير الى استمرار المفاوضات
وكيل نقل البرلمان: صدور لائحة «أوبر وكريم» مطلع العام المقبل
شركة كريم
المال– خاص
قالت مصادر وثيقة الصلة من شركة كريم مصر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، إن عدد الكباتن السيدات اللاتى يعملن بالشركة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى 300 سيدة من أصل مليون كابتن منذ بداية عملها فى 2012.
وأوضحت المصادر، لـ"المال"، أن الشركة تخطط لزيادة العدد إلى 20 ألف سيدة بحلول عام 2020.
كانت الشركة قد أعلنت، فى بيان صحفى، منذ أيام، أنها توفر ما يتراوح بين 50 و60 ألف فرصة شهريًّا فى جميع المدن والعواصم التى تعمل بها.
يُذكر أن فيصل صالح من السعودية والمنضم حديثًا إلى كريم هو الكابتن رقم مليون.
وبحسب رامى كاطو، رئيس كريم مصر السابق، فى تصريحات سابقة، فإن "كريم" تنفذ 120 ألف رحلة يوميًّا بالسوق المحلية، وفى سبتمبر 2016 قامت "كريم" بإضافة سيارات التاكسى الأبيض ضمن شبكتها بالقاهرة الكبرى والغردقة، وأطلقت خدمة «التاكسى المائى» فى نوفمبر 2016 مقابل رسم ثابت يبلغ 100 جنيه فى 5 منافذ على ضفاف نهر النيل هى: ميناء الزمالك، والمعادى، و«بلات فورم» المعادى، وميناء نادى محمد على بطريق القاهرة– أسوان، وميناء أبراج النيل.
فى فبراير 2017 قامت الشركة بتجديد خدماتها المقدمة للعملاء من خلال دمج خدمتى «أنجزنى» و«economy» معًا فى خدمة «GO»، وأطلقت اسم «GO PLUS» على خدمة «بيزنس».
اتصالات وتكنولوجيا
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا