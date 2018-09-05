تعرف على عدد الكباتن السيدات لدى كريم بالمنطقة

شركة كريم

المال– خاص





قالت مصادر وثيقة الصلة من شركة كريم مصر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، إن عدد الكباتن السيدات اللاتى يعملن بالشركة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى 300 سيدة من أصل مليون كابتن منذ بداية عملها فى 2012.



وأوضحت المصادر، لـ"المال"، أن الشركة تخطط لزيادة العدد إلى 20 ألف سيدة بحلول عام 2020.



كانت الشركة قد أعلنت، فى بيان صحفى، منذ أيام، أنها توفر ما يتراوح بين 50 و60 ألف فرصة شهريًّا فى جميع المدن والعواصم التى تعمل بها.



يُذكر أن فيصل صالح من السعودية والمنضم حديثًا إلى كريم هو الكابتن رقم مليون.



وبحسب رامى كاطو، رئيس كريم مصر السابق، فى تصريحات سابقة، فإن "كريم" تنفذ 120 ألف رحلة يوميًّا بالسوق المحلية، وفى سبتمبر 2016 قامت "كريم" بإضافة سيارات التاكسى الأبيض ضمن شبكتها بالقاهرة الكبرى والغردقة، وأطلقت خدمة «التاكسى المائى» فى نوفمبر 2016 مقابل رسم ثابت يبلغ 100 جنيه فى 5 منافذ على ضفاف نهر النيل هى: ميناء الزمالك، والمعادى، و«بلات فورم» المعادى، وميناء نادى محمد على بطريق القاهرة– أسوان، وميناء أبراج النيل.



فى فبراير 2017 قامت الشركة بتجديد خدماتها المقدمة للعملاء من خلال دمج خدمتى «أنجزنى» و«economy» معًا فى خدمة «GO»، وأطلقت اسم «GO PLUS» على خدمة «بيزنس».