الإسكان تفتتح معرض مصر للعقار والاستثمار

وليد عباس - معاون وزير الإسكان

محمود زكي



افتتح المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، والمهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، معرض مصر للعقار والاستثمار، الذي يقام على مدار خمسة أيام بداية من اليوم وحتى الأحد المقبل.



وتفقد عباس عدد من الأجنحة الخاصة بالشركات العقارية بالمعرض، وأشاد بالمشروعات العقارية المشاركة.



يشارك عدد من الشركات العقارية بالمعرض، أبرزها: الشرقيون للتنمية العمرانية OUD وباكا، ومعمار المرشدي، ولا سيرينا، وسي فيو، وريال مارك، وليفينج يارد وسيسيليا لاجونز، عامر جروب، المعز، إيجي جاب، لا ميرادا، والمركز العالمي، وشركة انتجريتد سوليشنز وبو ايليندز وميدتاون، وشركة براند، وإيكون، وشركة نيوتورز وic group.