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اقتصاد وأسواق
ارتفاع أسعار الذهب وعيار21 يصعد جنيهين
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 05:27 م
الذهب 1
أخر الأخبار
الذهب 1
عمرسالم
شهدت أسعار الذهب فى التعاملات اليوم الأربعاء ارتفاعا ، فى تعاملات اليوم، وذلك على خلفية صعود بورصة الذهب العالمية.
وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ "المـال" إن أسعار الذهب ارتفعت اليوم بعد تراجعها لمدة يومين.
وأضاف أن سعر عيار 21 الأكثر شيوعا سجل نحو 603 جنيهات للجرام مقارنة بنحو 601 جنيها أمس.
وسجل عيار 18 اليوم 517 جنيها ، فيما سجل عيار 24 نحو 689 جنيها بدلاً من 687 جنيها أمس، وسجلت الأوقية 1196 دولارا بدلا من 1193.
فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 4825 جنيها بدلا من 4820 جنيها أمس.
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