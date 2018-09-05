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إطلاق أول برنامج بث مباشر لأخبار الموضة والأزياء على تويتر
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 05:11 م
تويتر
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المال – خاص :
أعلنت تويتر بالتعاون مع سيدتي اليوم عن إطلاق أول برنامج بث مباشر لأخبار الموضة والأزياء على منصة تويتر بعنوان #FrontRow.
ويُعرض البرنامج على تويتر حصرياً باللغة العربية، وسيقدم البرنامج المسائي للمشاهدين أبرز أحداث أسابيع الموضة لموسم ربيع 2019 في نيويورك ولندن وميلانو وباريس.
وينطلق العرض الأول للبرنامج يوم 8 سبتمبر الجاري.
ويغطي البرنامج الذي ستنتجه "سيدتي" ومدته 10 دقائق، أخبار الموضة والأزياء بشكل فوري عبر عدة مقاطع ابتداءً من شهر سبتمبر وحتى شهر أكتوبر.
ويعرض البرنامج لقطات مما وراء الكواليس وأخرى مسجلة، بالإضافة إلى قائمة من المراسلين وصُنّاع المحتوى. وسيقدم البرنامج صانعة المحتوى السعودية دارين الياور وأول عارضة أزياء إماراتية رفيعة الهاجسي، ويركز على الإطلالات المحتشمة في العروض والمجموعات الجديدة والصيحات وممشي العروض والآراء حول تلك الإطلالات.
تتضمن قائمة الرعاة الأوائل للبرنامج العلامات التجارية لشركة يونيليفر، TRESemmé وLux.
وستتيح هذه الرعاية وصول حلقات البث المباشر إلى الجمهور المعني من المهتمين بالأزياء والموضة المتحدثين باللغة العربية على تويتر، بينما يتصفحون الخط الزمني الخاص بهم على تويتر.
وقالت كندة إبراهيم، مديرة الشراكات الإعلامية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تويتر: "يسعدنا الإعلان عن إطلاق أول برنامج مباشر معني بأخبار الموضة والأزياء على تويتر حتى الآن، على مستوى العالم، والذي يستهدف جمهور الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وأردفت: "يتجه المصممون والعلامات التجارية والمشاهير والجمهور دائماً إلى تويتر للحديث حول الموضة، وسيسلط برنامج FrontRow# الضوء على هذه المحادثات حول الموضة من خلال استقطاب الجمهور الناطق باللغة العربية ومنحهم فرصة أكبر لمتابعة أخبار وأحداث أسابيع الموضة الأربعة الكبرى خلال موسم الربيع المقبل".
من جانب آخر، قالت نور المصري، المدير الإقليمي للإعلام الرقمي في مجموعة سيدتي: "نتعاون مع تويتر والجهات الراعية للعام الثالث على التوالي، لإنتاج محتوى مبتكر معني بالأزياء والجمال ويغطي أكبر عروض الأزياء في العالم".
وأضافت: "بصفتنا خبراء في صناعة المحتوى وتنظيمه، فإننا نفخر بمعرفة ما تبحث عنه المرأة العربية عندما يتعلق الأمر بالأزياء والجمال والمقابلات مع الأسماء البارزة في هذا المجال، ونعتقد أن برنامج هذا العام سيقدم محتوى فريد من نوعه ومصمّم خصيصًا ليتمتع به جميع المشاهدين والمتابعين لحسابنا على تويتر".
سيتوفّر البث المباشر مجاناً لجميع المستخدمين حول العالم سواء من ضمن حساباتهم على تويتر أو خارجها وعلى الأجهزة المتصلة. وسيعرض البرنامج عبر حساب
[email protected]
في أيام وأوقات مختلفة على مدار الأسبوع خلال وبعد أسابيع الموضة الأربعة الكبرى الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السعودية.
وتشير الأبحاث التي أجرتها نيلسن أن 86% من مستخدمات تويتر في السعودية يهتمون بمشاهدة محتوى لبرنامج الموضة على تويتر إن تم توفيره. وكشفت بعض الدراسات التي أجرتها هول آند بارتنرز مؤخراً أن الموضة هو الموضوع الأكثر أهمية وشغفاً بالنسبة للنساء في السعودية والإمارات ومصر على تويتر، حيث تتصفح ما نسبته 63% منهنّ محتوى الفيديو المتعلق بالجمال والأزياء على تويتر.
يشار إلى أن FrontRow# هو برنامج البث المباشر العربي الثالث الذي يتم إطلاقه على تويتر. حيث أنتجت (
[email protected]
) من STEP Group برنامج #هوانا_زين الذي ركز على المواضيع الشائعة في الأخبار والرياضة والترفيه خلال شهر رمضان، واستقطب البرنامج في المتوسط نصف مليون مشاهدة لكل حلقة.
فيما أنتجت (
[email protected]
) البرنامج الثاني باللغة العربية على تويتر بعنوان YallaGoal# الذي ركز على تغطية أخبار كرة القدم خلال بطولة كأس العالم روسيا 2018، واستقطب معدل 400 ألف مشاهدة لكل حلقة.
وتعد "سيدتي" مجموعة رقمية تعني بالترفيه وأسلوب الحياة للمرأة، ويتخطى عدد زوار موقعها الإلكتروني 9 ملايين زائر شهرياً وتتمتع بأكثر من 52 مليون متابع على شبكات التواصل الاجتماعي.
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