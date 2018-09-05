البرلمان يدافع عن قانون الجمعيات الأهلية: استجبنا لكافة الملاحظات

مجلس النواب

ياسمين فواز



قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية المصرى، من أيسر القوانين على مستوى العالم، مقارنة بالقوانين المطبقة فى الكثير من دول العالم، ومشيرًا إلى أنه تمت الاستحابة لكل الملاحظات أثناء مناقشة هذا القانون قبل إصداره.



وقال حسب الله، خلال كلمته بالجلسة الأخيرة التى يعقدها معهد التدريب البرلمانى بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لبرنامجه التدريبى الذى ينظمه لوفد من أعضاء لجنة الخدمة البرلمانية ببرلمان دولة مالاوى، وبحضور رئيس البرلمان المالاوى رشارد ماكوا مسوايا، تحت عنوان "استراتيجيات العمل بمجلس النواب المصرى"، إن هناك حزمة من القوانين الاقتصادية التى صدرت مؤخرًا جميعها تصب فى المصلحة العامة للدولة وتُثرى الاقتصاد المصرى وتذلل العقبات أمام المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين، من خلال إقرار قانونى الاستثمار والإفلاس.



وأضاف حسب الله، أن قانون الاستثمار رسخ لسياسة الشباك الواحد، من خلال هيئة الاستثمار، وبالفعل هناك تراخيص تم الحصول عليها بعد تقديم الأوراق مستوفاة للشروط بساعات قليلة، لافتًا إلى أن قضية خروج المستثمر كانت تشكل مشكلة كبرى ولهذا حرص البرلمان الحالى على إقرار قانون الإفلاس المصرى الذى يضمن الخروج الآمن للمستثمر، ما كان بالفعل.



وأكد أن قانون دور العبادة الموحد أو ترميم وبناء الكنائس، من أهم القوانين التى صدرت فى الآونة السابقة، خاصة أن هناك مطالبات ظلت أكثر من 50 أو 60 عامًا بشأنه، وجاء المجلس الحالى واقتحم هذا الملف، مشيرًا إلى أن إقرار القانون يؤكد أن مصر دولة مواطنة حقيقية وليس شعارات فقط، ومنذ إقرار القانون تم إصدار موافقة بإنشاء وتقنين أوضاع ما يزيد على 1500 كنيسة.



واختتم حسب الله حديثه قائلاً: "إن مجلس النواب المصرى يسير فى عمله من خلال تطبيق الدستور المصرى وقانون مجلس النواب، والمجلس الحالى أول مجلس يضع لائحته الخاصة ويسير عليها".