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اقتصاد وأسواق
المالية: تشغيل ماكينة صراف آلي لتوفير الفكة بمحطة الشهداء
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 04:43 م
ماكينة الصراف الآلى "الفكة"
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ماكينة الصراف الآلى "الفكة"
مها أبوودن
أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، عن تركيب وتشغيل ماكينة الصراف الآلي التي تتيح للمواطنين الحصول على العملات المعدنية (الفكة) بمحطة مترو الشهداء، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة النقل وهيئة مترو الانفاق تيسيرًا على المواطنين في الحصول على العملات المعدنية (الفكة)، والتي نشهد عدم توافرها في بعض المناطق.
وفى هذا السياق، أكد شريف حازم مستشار وزير المالية، أن تركيب ماكينات صراف آلي لتوفير الفكة لحظيًا للمواطنين، يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، للتخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم الخدمات اللائقة بهم، مضيفًا أنه تم توريد الماكينة مجانًا من إحدى الشركات الإنجليزية والتي تتعامل مع مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية.
وحول كيفية استخدام ماكينة الصراف الآلي الجديدة لصرف العملات المعدنية، أوضح حازم أن المواطن يضع في الماكينة الفئة الورقية بقيمة ( 5 – 10 – 20 ) ويتم سحب مقابلها بعملات معدنية فكة فئة الجنيه المعدني ويتم التغذية المستمرة لهذه الماكينة، بالتعاون والتنسيق بين مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة على مدار 24 ساعة لاستمرا تزويدها بالعملات المعدنية الفكة مما يسهل الحصول على تذاكر المترو دون طوابير على شباك التذاكر بسبب نقصها.
وأضاف أن هناك مناقشات تمت مع عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال، وسيتم التعاقد على ماكينة أخرى واستلامها قريبًا بالتنسيق مع إدارة مترو الأنفاق، وسيتم تركيبها بإحدى المحطات الأخرى لمترو الأنفاق ذات الكثافة العالية من الجمهور لخدمة أكبر قدر ممكن من المواطنين، ومن المنتظر تعميم تلك الماكينات في غالبية محطات المترو مستقبلًا بعد التأكد من نجاح التجربة واستفادة المواطنين منها.
وفى السياق ذاته، أكد عبد الرؤوف الأحمدي رئيس مصلحة سك العملة، على أهمية توعية المواطن في الاحتفاظ بحقه في المبالغ المتبقية من معاملاته التجارية مهما قلت قيمتها، وهي الثقافة السائدة في المجتمعات المتقدمة.
وزارة المالية
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