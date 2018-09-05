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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
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60.00 سمك مكرونة
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120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

المالية: إتاحة 7 ملايين من الفكة شهريا للجهات العامة

الفكة
الفكة
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الفكة

مها أبوودن

ذكر بيان صادر عن وزارة المالية اليوم، أن مصلحة الخزانة العامة تتيح للعديد من الجهات العامة عملات معدنية من فئات (الجنيه، 50 قرش، 25 قرش) وأن إجمالي الفكة التي يتم طرحها شهريًا حاليًا تبلغ قيمتها قرابة الـ 7 ملايين جنيه يتم توزيعها لتوفير السيولة في الأسواق.


وأكد بيان وزارة المالية أن هناك تنسيق مستمر مع المسؤولين بالبنك المركزي ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الخزانة العامة حيث يتم مراجعة معدلات تنفيذ خطة البنك لطرح هذه العملات المساعدة وفقًا لاحتياجات السوق.

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