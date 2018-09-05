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استثمار
الاستعلامات: توقيع اتفاقات استثمارية مع الصين بقيمة 18.3 مليار دولار
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 04:29 م
الرئيس السيسي في الصين
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الرئيس السيسي في الصين
خالد بدر الدين
أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات اليوم الأربعاء أن الحكومة وقعت عددا من الاتفاقيات والعقود مع شركات صينية بقيمة 18.3 مليار دولار على هامش زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للصين.
وذكرت الهيئة في بيان حصلت وكالة رويترز على نسخة منه أن الرئيس السيسي شهد ”مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات والعقود مع عدد من الشركات الصينية لتنفيذ 7 مشروعات في مصر بقيمة استثمارية تبلغ حوالى 18.3 مليار دولار“.
وأوضحت الهيئة أن المشروعات تتضمن ”إنشاء المرحلة الثانية للأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، ومشروع محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة، ومشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء بالحمراوين، ومشروع منطقة للمنسوجات... ومشروع للألواح الجبسية، ومشروع لتصنيع المواد الجديدة، وإنشاء معمل تكرير ومجمع البتروكيماويات بمحور قناة السويس“.
وزار الرئيس المصري بكين ضمن مجموعة كبيرة من القادة الأفارقة المتوافدين على العاصمة الصينية للمشاركة في المنتدى الصيني الأفريقي الذي بدأت فعالياته يوم الاثنين الماضي.
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