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رياضة
تركى آل الشيخ: لم نتفاوض مع رمضان صبحى.. ولدينا الأفضل
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 04:28 م
تركي آل الشيخ
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أحمد صبرى
شن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، وأحد مستثمري نادى بيراميدز، هجوماً عنيفاً على رمضان صبحى لاعب الأهلى السابق والمحترف فى الدورى الإنجليزى، مؤكدًا أن لدى بيراميدز من هو أفضل منه فى مركزه.
وقال آل الشيخ، فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لم نفاوض رمضان صبحي لبيراميدز لكي يرفض.. في مركزه لدينا من هو أفضل منه.. وميعملوش أنه مش حيلعب في مصر إلا لفرقة وحده.. والحب والانتماء.. وهو كان بيفاصل في المرتب والمميزات لما كنا نفاوضه في وقت سابق لحبه القديم أكسبوا شو وجماهيرية بعيد عنا".
وأضاف: "لن نفاوض أي لاعب في النادي الأهلي إلى الآن ولا مستقبلاً إلا عن طريق إدارة النادي.. ولم نفاوض ولن نفاوض تريزيغيه - حجازي - صبحي".
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