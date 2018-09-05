وظائف شاغرة في راديو شاك وشركات طيران وأخرى صناعية

وظائف 1

دعاء حسني



أعلنت شركة راديو شاك، عن حاجتها لـ15 موظف للعمل في وظيفة مساعد أمين مخزن، وذكرت ان إشتراطات التقدم لها، أن يكون المتقدمين من الذكور لأعمار بين 18-30 سنة، ولم تشترط إجادة للغة الإنجليزية أو الحاسب الآلي، بمؤهل مطلوب ثانوية فنية نظام 3 سنوات متوسط، براتب بين 1350- 2200 جنيه، وحوافز إضافية بين 100-200 جنيه.



فيما أعلنت شركة اكستريم ترافيل سيرفيس، عبر موقع فرصنا للتوظيف الالكتروني، عن حاجتها لموظفات لحجز تذاكر طيران و فنادق بوسط البلد، بسنة خبرة، وإشترطت إجادة اللغة الإنجليزية وأن تتراوح أعمارهن بين 22-30 سنة، وبشرط إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، وإشترطت مؤهل عالي، براتب بين 1500-1700 جنيه، بحوافز إضافية بين 100-200 جنيه.



كما ذكرت شركة اكتو ميديكال ومقرها السادس من اكتوبر، عن حاجتها لمهندسين إنتاج خبرة فى تشكيل المعادن ستانلس ستيل، ومن بين إشتراطات الوظيفة ان يكون المتقدمين من الذكور لمن يتراوح عمره بين 25-37 سنة، وحاصلين علي مؤهل عالي وإجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، مقابل راتب قابل للتفاوض.

