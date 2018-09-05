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اتصالات وتكنولوجيا
كريم تتخارج من سويفل ..لهذا السبب
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 05:26 م
شركة كريم لطلب السيارات
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شركة كريم لطلب السيارات
محمود جمال :
علمت " المال " أن شركة كريم لطلب سيارات الأجرة أونلاين تخارجت من حصتها فى شركة سويفل لحجز خدمات النقل الجماعى منذ أبريل الماضى .
وكان سويفل قد حصلت على تمويل 500 ألف دولار- التى حصلت من شركة كريم فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، مقابل الاستحواذ الأخيرة على حصة غير معلنة من أسهمها ، وتعيين ماجنوس أولسون رئيس قطاع تجربة العملاء والمؤسس الشريك لدى كريم فى مجلس سويفل .
وأرجعت مصادر مطلعة على صلة بالشركتين أن السبب وراء ذلك إلى اتجاه كريم للدخول فى نشاط تقديم خدمات النقل الجماعى بالسوق المصرية .
وأوضحو أن مسئولو الشركتين وقعا على اتفاقية تمنع الافصاح عن اى معلومات لوسائل الاعلام وإلا سيتعرض المخالف للمسألة القانونية .
يشار إلى أن سويفل حصلت على تمويل 8 ملايين دولار منذ 5 شهور من تحالف يضم يضم 7 صناديق استثمار عربية وأجنبية هى بيكو كابيتال الإماراتية، وسيليكون باديا الأردنية، وأرزان فى سى الكويتية، وديجمى الإنجليزية، بالإضافة إلى رائد فنشرز السعودية، وعمان تكنولوجى العمانية، وآريستر ديسون الأمريكية. ، مقابل بيع حصة أقلية من أسهمه .
على أن يتم تمثيل التحالف الممول بعضوين فى مجلس إدارة الشركة ، منهم دانى فرحة، الرئيس التنفيذى لشركة بيكو كابيتال.
كان 3 شباب نفذوا تطبيق سويفل فى أبريل 2017، برأسمال مبدئى 30 ألف دولار، وهو عبارة عن برنامج على هواتف أندرويد وأيفون، لطلب سيارات النقل الجماعى.
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