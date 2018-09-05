كريم تتخارج من سويفل ..لهذا السبب

شركة كريم لطلب السيارات

محمود جمال :



علمت " المال " أن شركة كريم لطلب سيارات الأجرة أونلاين تخارجت من حصتها فى شركة سويفل لحجز خدمات النقل الجماعى منذ أبريل الماضى .



وكان سويفل قد حصلت على تمويل 500 ألف دولار- التى حصلت من شركة كريم فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، مقابل الاستحواذ الأخيرة على حصة غير معلنة من أسهمها ، وتعيين ماجنوس أولسون رئيس قطاع تجربة العملاء والمؤسس الشريك لدى كريم فى مجلس سويفل .



وأرجعت مصادر مطلعة على صلة بالشركتين أن السبب وراء ذلك إلى اتجاه كريم للدخول فى نشاط تقديم خدمات النقل الجماعى بالسوق المصرية .



وأوضحو أن مسئولو الشركتين وقعا على اتفاقية تمنع الافصاح عن اى معلومات لوسائل الاعلام وإلا سيتعرض المخالف للمسألة القانونية .



يشار إلى أن سويفل حصلت على تمويل 8 ملايين دولار منذ 5 شهور من تحالف يضم يضم 7 صناديق استثمار عربية وأجنبية هى بيكو كابيتال الإماراتية، وسيليكون باديا الأردنية، وأرزان فى سى الكويتية، وديجمى الإنجليزية، بالإضافة إلى رائد فنشرز السعودية، وعمان تكنولوجى العمانية، وآريستر ديسون الأمريكية. ، مقابل بيع حصة أقلية من أسهمه .



على أن يتم تمثيل التحالف الممول بعضوين فى مجلس إدارة الشركة ، منهم دانى فرحة، الرئيس التنفيذى لشركة بيكو كابيتال.



كان 3 شباب نفذوا تطبيق سويفل فى أبريل 2017، برأسمال مبدئى 30 ألف دولار، وهو عبارة عن برنامج على هواتف أندرويد وأيفون، لطلب سيارات النقل الجماعى.