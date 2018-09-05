تعرف على السفير البريطاني الجديد بمصر

جيفري آدامز سفيراً لجلالة ملكة بريطانيا

سمر السيد:





أعلنت السفارة البريطانية لدي القاهرة اليوم عن تعيين السير جيفري آدامز سفيراً لجلالة ملكة بريطانيا لدى جمهورية مصر العربية خلفا لنظيره جون كاسن الذي غادر القاهرة مؤخراً بعد انتهاء مدة عمله و سيتولى جيفري مهام منصبه اعتبارا من سبتمبر الجاري.



السيرة الذاتية





الاسم بالكامل: جيفري آدامز





متزوج من: ماري إيما باكستر





عدد الأولاد: ولدان وبنت









2013 – 2018 سفير المملكة المتحدة في لاهاي





2009 – 2012 المدير السياسي في وزارة الخارجية البريطانية





2009 مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية





2006 – 2009 سفير المملكة المتحدة في طهران





2003 – 2005 السكرتير الأول الخاص لوزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث





2001 – 2003 القنصل العام في القدس





1998 – 2001 نائب السفير في مصر





1995 – 1998 مكتب مجلس الوزراء، الأمانة العامة الأوروبية





1991 – 1994 بريتوريا / كيب تاون، السكرتير الأول ورئيس القسم السياسي





1987 -1991 السكرتير الخاص للوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية





1985 – 1987 المدرسة الوطنية للإدارة، باريس





1982 – 1985 السكرتير الثالث ثم السكرتير الثاني بالقسم السياسي في جده





1979 ألتحق بالسلك الدبلوماسي لصاحبة الجلالة









