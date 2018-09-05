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نقل وملاحة
رئيس المترو يتابع أعمال التطوير بمحطة المرج الجديدة
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 03:45 م
رئيس المترو يتابع أعمال التطوير بمحطة المرج الجديدة
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المال -خاص
تفقد المهندس على الفضالى رئيس شركة مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، محطة المرج الجديدة، للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال التطوير والازدواج التي تشهده المحطة.
رافق المهندس على خلال الزيارة المهندس السيد شماخ مساعد رئيس الشركة للصيانة المدنية وهندسة السكة والمهندس علاء السعيد مساعد رئيس الشركة للمشروعات المدنية والمهندسة منى رشوان رئيس قطاع الدراسات الفنية بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق و احمد عبد الهادي بكير المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق.
وأشار المهندس على الفضالى أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة أعمال التطوير بمحطة المرج الجديدة، مؤكدًا أن التطوير يجرى على محورين أولهما ازدواج المسافة ما بين محطتي المرج القديمة والمرج الجديدة لتقليل زمن التقاطر ليصبح 3 دقائق بدلاً من 10 دقائق والمحور الثاني تحويل محطة المرج الجديدة من محطة سطحية إلى محطة علوية مزودة بسلالم متحركة ومصاعد كهربائية وصالتين بالمحطة بالدور الأرضي والدور العلوي لسهولة حركة الركاب داخل المحطة بما يضمن تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
ومن جانبه أكد المهندس خالد صبره، أن العمل بالمحطة يجرى على قدم وساق للانتهاء من جميع أعمال التطوير بها, حيث تم الانتهاء من 70% من أعمال التطوير بالمحطة ،حيث يتم حالياً أعمال التشطيبات الإنتهائية بالمحطة، ومن المقرر افتتاح محطة المرج الجديدة أمام جمهور الركاب نهاية العام الحالى.
وأشار صبره إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار خطة وزارة النقل متمثلة فى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة لركاب المترو، ونظرًا لما تعانيه المرج الجديدة والقديمة من تكدس شديد لركاب المترو مما يؤثر على كفاءة التشغيل وعلى مستوى الخدمة المقدمة لركاب المترو.
وخلال التفقد اطمأن الفضالى وصبره على انتظام حركة تشغيل المحطات والقطارات بالمرج القديمة والمرج المؤقتة وسلامة الإجراءات الأمنية.
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