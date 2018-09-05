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رفض دعوى وقف نشاط ويسترن يونيون ومونى جرام
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 03:43 م
محكمة
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محكمة
سهير محمد
قررت محكمة القضاء الإدارى فى الشق العاجل، عدم قبول الدعوى رقم 18344 لسنة 72 ق، الخاصة بوقف نشاط شركتى ويسترن يونيون ومونى جرام لتحويل الأموال (الأمريكتين).
وأرجعت المحكمة، فى جلستها المنعقدة -نهاية الأسبوع الماضى- الرفض لانتفاء القرار الإدارى الخاص بذلك.
وتتضمن الدعوى رقم 18344 لسنة 72 ق، المقامة من كرم حسن على الخبير المصرفى ومستشار التحكيم الدولى، وهشام محمود الدردير المحامى بالنقض - والتى اختصما فيها كل من محافظ البنك المركزى وشركة ويسترن يونيون وبنك القاهرة والمصرف المتحد – المطالبة بإلزام محافظ البنك المركزى بإصدار ترخيص مزاولة نشاط لكل من شركتى ويسترن يونيون ومونى جرام لتحويل الأموال فى مصر وخضوعهما لإشراف ورقابة البنك المركزى أو إيقاف نشاطهما وإغلاق فروعهما فى مصر لمزاولتهما نشاط تحويل الأموال بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
وجاء فى الدعوة أن نشاط تحويل الأموال والنقد الأجنبى داخل وخارج الدولة دون رقابة من البنك المركزى يمثل باباً خلفياً لتهريب النقد الأجنبى خارج البلاد، والذى من شأنه الإضرار بالاقتصاد القومى.
وأكد كرم حسن على، الخبير المصرفى ومستشار التحكيم الدولى وأحد مقيمى الدعوة، أنه سيتم الطعن على الحكم لأنه يوجد قرار إدارى سلبى وهو امتناع محافظ البنك المركزى عن اتخاذ قرار، وكان من المفترض أن يتخذ قرار بإلزام شركات تحويل الأموال بتوفيق أوضاعها أو وقف نشاطها وإغلاق فروعها فى مصر لمخالفتها القانون.
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