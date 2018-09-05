EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
التخطيط تكشف أهم قطاعات يستثمر فيها أول صندوق سيادي لمصر
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 03:38 م
الصناديق السيادية
أخر الأخبار
الصناديق السيادية
الوزيرة تؤكد ما انفردت به "المال" منذ أسابيع حول المكتب الاستشاري الفائز بإعداد نظام الصندوق
أحمد عاشور و أحمد علي
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، الأربعاء، إن الدولة تستهدف الاستثمار في القطاعات الاقتصادية التي تتميز بعائد استثمار مرتفع والتي من بينها قطاع البتروكيماويات والأدوية والسياحة .
وذكرت الوزيرة في تصريحات للصحفيين علي هامش انعقاد مؤتمر اليورومني اليوم أن لجنة استشارية تضم تحالف مكتب ماكينزي وبرايس ووتر هاوس وهاني سري الدين تعكف حاليا على اعداد النظام الأساسي للصندوق السيادي ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من أعمالها نهاية أكتوبر .
يأتي ذلك تأكيدا لما انفردت به "المال" منذ أسابيع حول المكتب الاستشاري الفائز بأعداد النظام الأساسي .
وأعلنت السعيد عن نشر إعلان خلال أسبوع لاختيار مدير للصندوق على أن تتم عملية الاختيار بمعرفة لجنة من الخبراء والمختصين، متوقعة أن يتم الاستقرار علي المدير الجديد للصندوق خلال ثلاث أسابيع.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا