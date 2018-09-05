التخطيط تكشف أهم قطاعات يستثمر فيها أول صندوق سيادي لمصر

الوزيرة تؤكد ما انفردت به "المال" منذ أسابيع حول المكتب الاستشاري الفائز بإعداد نظام الصندوق





أحمد عاشور و أحمد علي

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، الأربعاء، إن الدولة تستهدف الاستثمار في القطاعات الاقتصادية التي تتميز بعائد استثمار مرتفع والتي من بينها قطاع البتروكيماويات والأدوية والسياحة .

وذكرت الوزيرة في تصريحات للصحفيين علي هامش انعقاد مؤتمر اليورومني اليوم أن لجنة استشارية تضم تحالف مكتب ماكينزي وبرايس ووتر هاوس وهاني سري الدين تعكف حاليا على اعداد النظام الأساسي للصندوق السيادي ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من أعمالها نهاية أكتوبر .

يأتي ذلك تأكيدا لما انفردت به "المال" منذ أسابيع حول المكتب الاستشاري الفائز بأعداد النظام الأساسي .

وأعلنت السعيد عن نشر إعلان خلال أسبوع لاختيار مدير للصندوق على أن تتم عملية الاختيار بمعرفة لجنة من الخبراء والمختصين، متوقعة أن يتم الاستقرار علي المدير الجديد للصندوق خلال ثلاث أسابيع.