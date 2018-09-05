بعد صدور قرار بإنشائها.. تعرف على جامعة مطروح

معتز محمود





أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا -أمس الثلاثاء- بإنشاء جامعة مطروح، على أن يُلغى فرع جامعة الإسكندرية بمرسى مطروح، وتضم الكليات التابعة لها.





وستضم الجامعة الجديدة كليات التربية والزراعة الصحراوية والبيئية والطب البيطري والتمريض والسياحة والفنادق ورياض الأطفال والتربية الرياضية وعلوم البترول والتعدين والتربية النوعية والآثار واللغات.





وفى منتصف عام 2015، أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، عن بدء أعمال الحفر والإنشاء، لأول جامعة لمطروح بمنطقة الكيلو 10 شرق مدينة مرسى مطروح.





وتقدر المساحة الإجمالية المخصصة لإنشاء الجامعة 50 فدانًا، تشمل إنشاء مجمع للكليات والمباني التعليمية ورعاية الشباب ونزل المدينة الجامعية.





وتم إسناد عمليات الإنشاء للإدارة الهندسية بالقوات المسلحة، وتم تخصيص مبلغ 50 مليون للإنشاءات كمرحلة أولى للعام المالي 2015/2016.

ويعد أن الهدف من إنشاء جامعة مطروح، هو خدمة الطلاب، بدلًا من السفر إلى المحافظات الأخرى وعدم إرهاقهم ماديًا، إضافة إلى خلق كوادر جديدة قادرة على استيعاب سوق العمل في المرحلة القادمة، لخدمة المشروعات التنموية التي تجري على أرض المحافظة، وتحقيق التنوع والتكامل، مع القيام بدورها تجاه المجتمع المحلي واستغلال كافة الموارد والإمكانيات المتاحة، وتقديم الدعم الكامل لكل ما تتطلبه المرحلة القادمة من الناحية العلمية.



