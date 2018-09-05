مذكرة تفاهم لإنشاء مجتمعات للإبداع التكنولوجي فى الجامعات

المال – خاص

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر مجلس الوزراء -اليوم الثلاثاء- مراسم توقيع مذكرة تفاهم تعد إطارًا عامًا لتنفيذ مبادرة إنشاء مجتمعات للإبداع التكنولوجي بالجامعات المصرية، بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووقعت عنها مها خليل رشاد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة، والمجلس الأعلى للجامعات ووقع عنه الدكتور محمد مصطفى لطيف، أمين عام المجلس.





يأتي التوقيع في إطار التعاون المثمر بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، وانطلاقاً من توجه الدولة نحو توطين ونشر ثقافة الابداع والابتكار على مستوى الجمهورية، وتشجيع التنمية والاقتصاد الرقمي، وتوظيف أحدث مجالات التكنولوجيا في تحقيق المزيد من التنافسية وريادة الأعمال وتطوير نظم التعليم.





وقالت القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن الهيئة حرصت على توقيع إطار التفاهم من منطلق دورها في تحفيز الإبداع وريادة الأعمال اعتماداً على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بالهيئة.





وأشارت إلى أن الإطار الذي تم الاتفاق عليه يحقق أهداف دعم تحويل الأفكار المبتكرة للشباب المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى منتجات أو خدمات تجارية، إلى جانب تطوير آليات التعلم من خلال الاستخدام المبتكر لتكنولوجيا المعلومات.





وأوضح أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، أن إنشاء مجتمعات للإبداع التكنولوجي بالجامعات المصرية يهدف إلى الوصول لأكبر شريحة من الشباب لتنمية مهاراتهم، ودعم مبادرات الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ووضع تلك الإبداعات الناتجة عن هذه المجتمعات في نطاق عمل يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، لافتاً إلى أن ذلك يتسق مع أهداف المجلس الرامية لبناء قدرات الشباب في المعرفة والتنمية من خلال جيل أكثر إبداعاً ودراية بالعلوم والتكنولوجيا.