مصر تعرض فرصًا استثمارية بمنتدي جوهانسبرج.. نوفمبر المقبل

سمر السيد

قالت مالين بلومبرج، المدير القطري للبنك الأفريقي للتنمية -مكتب القاهرة- إن الحكومة المصرية ستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لديها في منتدى الاستثمار الأفريقي، الذي سينعقد في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا نوفمبر المقبل.

وأضافت بلومبرج، في كلمتها بفعاليات اليوم الثاني من مؤتمر اليورومني، اليوم الثلاثاء، أن البنك يحاول جذب المستثمرين المؤسسيين إلى السوق المحلية، مشيرةً إلى أن هناك حاجة للتعاون والتكيف مع احتياجات الشركات وإيجاد طريقة للعثور على المشاريع التي تم تمويلها من قبل الحكومة وإنشاء مشروعات أخرى خاصة لهم.