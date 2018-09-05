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الإسكندرية
مطروح ترفع درجة الاستعداد للعام الدراسى الجديد
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 03:20 م
مجدى الغرابلى محافظ مطروح
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مجدى الغرابلى محافظ مطروح
توفير عدد " 3 " أتوبيسات تضم لجان من مديرية التربية والتعليم للمرور على كافة المدارس بالمراكز والمدن والقرى المختلفة
معتز محمود
أعلن اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح عن توفير عدد " 3 " أتوبيسات تضم لجان من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة للمرور على كافة المدارس بالمراكز والمدن والقرى المختلفة لبحث الاستعداد للعام الدراسى الجديد.
وأكد المحافظ على حرصه الشديد ومن أول يوم لتوليه مسئولية المحافظة على النهوض بالعملية التعليمية ليواكب الطفرة التنموية التى تشهدها المحافظة فى الفترة الحالية.
وشدد على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس منذ أول يوم دراسى وانتظام جميع الطلاب بجميع المراحل التعليمية وانتظام المعلمين والتزامهم بالمناهج وتدريسها بأسلوب مبسط يصل إلى عقول الطلبة وفهم محتويات المناهج بطريقة سهلة وبسيطة حتى تتلاشى فكرة الدروس الخصوصية والقضاء على انتشارها بين الطلاب مما يرهق ميزانية أولياء الأمور.
من ناحية أخرى أعلن الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بأن اللجنة تضم موجهين ومتخصصين للمتابعة الميدانية والتوجيه المالي والاداري والشئون القانونية للتأكد من استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب للعام الدراسى الجديد وجاهزية المدارس من جميع النواحى التى تخص النظافة والكهرباء والأبواب والشبابيك و ملائمة الفصول للطلبة وغيرها.
وأوضح الدكتور النيلي انه بناء على توجيهات محافظ مطروح فقد تم توجيه فريق الأتوبيس الطائر ايضا بمتابعة استلام الادارات التعليمية للكتب الدراسية لجميع المراحل الدراسية وسرعة توزيعها علي المدارس وسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس وايجاد السبل القويمة لسد العجز للمعلمين خاصة بالادارات التعليمية متباعدة الأطراف
وأضاف على استمرار الاتوبيس الطائر قبل وأثناء العام الدراسي الجديد وبصورة مفاجئة لفرض الإنضباط واكتشاف السلبيات وعلاجها داخل مدارس المحافظة فورا.
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