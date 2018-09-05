انخفاض عنيف في أسعار البيض.. والطبق يفقد 7 جنيهات

القاهرة للدواجن



أحمد اللاهونى



انخفضت أسعار البيض اليوم فى السوق المحلية، بنحو 7 جنيهات فى الطبق ليتراوح بين 32 و33 جنيهات، مقابل 39 و40 أمس، فيما استقرت الدواجن عند 27 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض، و33 للساسو و36 للبلدى، و45 للرومى، 45 للبط، وفقا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.



وأكد محمد صالحين، تاجر بالدقى، استقرار أسعار الأسماك لتتراوح بين 25 و30 جنيهًا لكيلو البلطى، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 180 جنيها، والتعابين 150جنيها، وتراوح البورى بين 50 و70، والمكرونة بين 50 و75، والجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 80 و160.



كما استقرت اللحوم لتتراوح بين 100 و120 لكيلو الكندوز و135 للضانى، و140 للبتلو، حسبما أوضح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.









