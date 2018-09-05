دكتورة هالة السعيد

أحمد على - منى عبدالباري



قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تسعى لتحقيق معدلات نمو اقتصادي 8% خلال 4 سنوات، بدعم تحسن معدلات النمو التي أحرزها الاقتصاد مؤخرًا، والتي كانت الأعلى منذ 10 سنوات.



ولفتت السعيد، خلال كلمتها بمؤتمر اليورومني في يومه الثاني -اليوم الأربعاء- إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا 5.3% في الربع الأخير من العام المالي المنقضي، وهو أعلى معدل منذ 10 سنوات.



وأكدت السعيد أن الاقتصاد نجح خلال الأربع سنوات الماضية في تحقيق معدلات نمو مطردة بشكل متواصل معتمدًا في ذلك على التجارة والاستثمار وليس الاستهلاك.