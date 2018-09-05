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استثمار
التخطيط: خطة لتوفير 900 ألف فرصة عمل سنويًا
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 02:39 م
فرصة عمل
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فرصة عمل
أحمد على- منى عبدالبارى
قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، إن الحكومة المصرية تعكف حاليا على تنفيذ خطة للقضاء على البطالة من خلال توفير ما يتراوح بين 800 الى 900 الف فرص عمل سنويا.
وتقول الوزيرة إن توفير هذا العدد من فرص العمل سيتم من خلال الاستعانة بالخريجين الجدد سنويا، فضلا عن الاعتماد على العاطلين.
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