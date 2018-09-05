التخطيط: خطة لتوفير 900 ألف فرصة عمل سنويًا‎

فرصة عمل



أحمد على- منى عبدالبارى



قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، إن الحكومة المصرية تعكف حاليا على تنفيذ خطة للقضاء على البطالة من خلال توفير ما يتراوح بين 800 الى 900 الف فرص عمل سنويا.



وتقول الوزيرة إن توفير هذا العدد من فرص العمل سيتم من خلال الاستعانة بالخريجين الجدد سنويا، فضلا عن الاعتماد على العاطلين.



