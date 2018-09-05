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بنـــوك
الأهلى المتحد يحقق 600 مليون جنيه أرباحا خلال النصف الأول
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 02:36 م
الأهلى المتحد
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الأهلى المتحد
أحمد الدسوقى وسيد بدر:
قالت نيفين المسيرى، الرئيس التنفيذى لبنك الأهلي المتحد، إن مصرفها حقق أرباحا بقيمة 600 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2015.
وأضافت فى تصريحات لـ"المال" على هامش مؤتمر اليورمنى، أنه لا توجد نية لزيادة رأسمال البنك الفترة المقبلة، لافتا إلى القاعدة الرأسمالية للبنك تقدر بنحو 6 مليارات جنيه، وكشفت أن مصرفها يسعى لضخ 5 ملايين جنيه فى مبادرة التمويل العقارى لنحو 50 عميلا
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