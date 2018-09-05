حازم موسى: «ثروة كابيتال» تنتهج سياسة توسعية تزامناً مع الطرح بالبورصة

ثروة كابيتال لوجو



■ 6 مليارات جنيه إجمالى المحفظة والنصيب الأكبر لتمويل السيارات

■ اختراق نشاط التخصيم قبل نهاية العام والتركيز على SME

■ استهداف عرض %40 من الاسهم للاكتتاب خلال أكتوبر

■ الصكوك والسندات بأنواعها آليات تخدم تنوع مصادر التمويل للشركات

■ انتظار الموافقة النهائية لتفعيل ذراعى التأمين



شريف عمر ومنى عبد البارى



تنتهج شركة ثروة كابيتال، خطة توسعية بمجال الخدمات المالية غير المصرفية، لزيادة حجم الاعمال خلال الفترة المتبقية من العام الحالى، معتمدة فى ذلك على طرح نحو %40 من أسهمها فى البورصة، تشمل زيادة رأسمال، لتوظيفها فى زيادة حجم المحافظ والتمويلات الممنوحة لعملاء الأفراد وشريحة الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.



والتقت «المال» حازم موسى، المدير التنفيذى للشركة، فى حوار شامل حول الخطة المستقبلية لتطوير «ثروة كابيتال»، بجانب خطة طرح حصة من الأسهم فى البورصة المصرية، مع التعرف على الوضعية الحالية لأنشطة الشركة سواء فى مجال التقسيط أو التأجير التمويلى.



فى البداية، استهل «موسى» حديثه بنبذة مختصرة عن تاريخ «ثروة كابيتال» والتى تعمل بالسوق المصرية منذ عام 2001، ويشمل نشاطها عدة قطاعات بالخدمات المالية غير المصرفية، من خلال عدد من العلامات التجارية أبرزها Conatct لتمويل السيارات والتمويل العقارى، والوساطة التأمينية، وتمويل شراء السلع المعمرة من خلال العلامة التجارية get go، وشركة تأجير تمويلى تركز على أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن أنشطة سوق المال الخاصة بالتوريق، وإصدار سندات.



وفى مارس الماضى تقدمت مجموعة «ثروة كابيتال» للاستثمارات المالية، بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية، لتأسيس شركتين فى قطاع التأمين، إحداهما فى نشاط الممتلكات والأخرى فى تأمينات الحياة، ستحملان نفس اسم المجموعة «ثروة«، وحصلت على الموافقة المبدئية لهما.



وحول شركتى التأمين التى تنتظر ثروة الحصول على رخصتهما النهائية فى الفترة الحالية قال «موسى« إن الشركة وضعت لهما رأسمال مبدئيًا 200 مليون جنيه، وهناك خطة لزيادته فيما بعد إلا أنه رفض الإفصاح عنها.



ويتكون هيكل مساهمى «ثروة كابيتال» من صندوق المشروعات المصرى الأمريكى بنسبة %70، فيما تتوزع نسبة الـ%30 المتبقية على مساهمين أفراد.



ويبلغ إجمالى محفظة الأصول المدارة بواسطة ثروة ما يقرب من 6 مليارات يستحوذ تمويل السيارات على نصيب الأسد فيها بينما يتوزع الباقى على الأنشطة الأخرى، وفقاً لموسى والذى أوضح أن عملية التمويلات تتم مشاركة بين «ثروة كابيتال» وخطوط ائتمانية من قاعدة واسعة من البنوك العاملة بالسوق المحلية.



وكشف موسى عن اعتزام شركته اختراق نشاط التخصيم مع التركيز على شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة SME، حيث لفت موسى إلى أنه يتوقع البدء فى هذا النشاط مطلع العام 2019، فيما فضل عدم الإفصاح عن المحفظة المالية المخصصة له حيث أنها مازالت قيد الدراسة.



وحول الطرح بالبورصة، قال موسى إنه مخطط له بداية شهر أكتوبر المقبل لطرح %40 من الشركة، ولكن الأمر فى النهاية يتوقف على موافقة هيئة الرقابة المالية والبورصة، مشيرا إلى أن الطرح سيتم بنسبة الثلث زيادة رأسمال الشركة، والنسبة الباقية من حصة صندوق المشروعات المصرى الأمريكي.



وأشار إلى أن القيمة المستهدفة للطرح تقارب 2.2 مليار جنيه، وسيتم توظيف ثلث المبلغ فى دعم القاعدة المالية بالشركة، بجانب تمويل الأنشطة المختلفة.



ولفت موسى إلى أن توزيع الطرح سيتم بين %85 للطرح الخاص، و%15 لنظيره العام المخصص للأفراد بالسوق المحلية، فيما تطرق لبدء الشركة إجراء جولات ترويجية فى أسواق الإمارات، جنوب أفريقيا وإنجلترا والولايات المتحدة للترويج للطرح أمام المستثمرين الدوليين.



وأكد تولى شركة بلتون المالية القابضة مهام مستشار ومدير الطرح، كما يتولى مكتب معتوق بسيونى للاستشارات القانونية، مهام المستشار القانونى للطرح، فى حين تتولى شركة «بى أو دى« مهام المستشار المالى المستقل.



وقال «موسى« إن الشركة رصدت اهتماماً عالمياً من المستثمرين الأجانب بالمشاركة فى تغطية طرح نسبة من أسهم ثروة فى ظل تحسن معدلات التداول فى البورصة المصرية، تزامناً مع عدم وجود تمثيل مباشر لنشاط عمل شركة ثروة بسوق المال، ورغبة المستثمرين فى استغلال ذلك.



وقلل من أى مخاوف حول مستقبل الطرح فى ظل وجود أكثر من طرح حكومى بالربع الأخير من العام الحالى، قائلاً: السوق المصرية بحاجة لمزيد من الشركات الجديدة كما أن التعويم قاد لدخول مستثمرين جدد أدت لزيادة عمق السوق، وتعزز فرصها فى استقبال أى كمية من الطروحات الجديدة.



وأكد موسى أن التركيز الحالى للشركة يكمن فى كيفية مساعدة الشركاء سواء التجار أو المصنعين لزيادة حجم المبيعات، لافتاً إلى أن الشركة تنتشر فى أكثر من 1500 نقطة بيع بالسوق المحلية، بجانب 17 فرعا رئيسياً فى مختلف الأماكن من القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والغردقة وأسيوط. مشددا على اهتمام الشركة بالتركيز على شريحة العملاء الأفراد فى الفترة المقبلة بجانب الشركات الصغيرة والمتوسطة.



واستبعد موسى اتجاه ثروة للتوسع فى أنشطتها خارجيا على المديين المتوسط والقصير مرجعا ذلك إلى الفرص القوية التى مازالت بالسوق المصرى، واتساع قاعدة مستهلكيه والتى تتيح لشركته فرصة جيدة للانتشار بشكل أكبر، فى ظل حالة من الضبابية تسيطر على الأسواق المحيطة.



كما استبعد اتجاه شركته مستقبلا إلى أنشطة السمسرة أو الاستشارات المالية، مرجعا ذلك إلى فرص النمو الموجودة بالأنشطة التى تعمل بها الشركة، وعدم رغبتها فى اختراق أنشطة غير مرتبطة بأعمالها الحالية.



وأوضح أن اتخاذ القرار الاستثمارى مع العميل يصدر بعد يومين أو 3 على الأكثر، ويتم حينها إجراء الاستعلام الائتمانى والتأكد من جودة العميل.



وأكد أن الشركة انتهت مؤخراً من إصدار سندات توريق لشركاتها التابعة، كما تعمل فى الفترة الراهنة على إصدار سندات توريق وصكوك جديدة، متابعاً: نجاح جهات سوق المال فى إيجاد كل اليات التمويل كالصكوك والسندات أمراً مهماً لتنويع المصادر أمام الشركات.



وعن تبعات التعويم وارتفاع أسعار الفائدة، قال موسى إن الشركة تأثرت بلا شك بارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم والتعويم، ولكنها بشكل عام اعتمدت على منظومتها المتكاملة فى تقديم الخدمات لتلافى الآثار السلبية.



وأشار إلى أن اعتماد الشركة على منظومة متكاملة فى الاستعلام عن العملاء والجودة الائتمانية تقلل من أى احتمالات للتعثر، مستشهداً بأن نسبة خسائر التمويل بالشركة بلغت 3 فى الألف منذ تأسيس الشركة، بجانب التصنيف الائتمانى المرتفعة لسنداتها.



ورأى أن السوق المصرية ما زالت بحاجة لظهور مزيد من شركات الخدمات المالية غير المصرفية، مقللاً من أى تخوفات تنصب حول تشبع السوق بعد الموجة اللافتة للحصول على رخص التأجير التمويلى والتخصيم وغيرها من الخدمات المالية غير المصرفية.



وتابع: الخوف الوحيد فى هذا الإطار يمكن فى حالة تركيز الشركات الجديدة على تمويل منتج أو خدمة معينة، كما أن قرار الرقابة المالية بوضع ضوابط لتأسيس شركات الأوراق المالية يصب إيجاباً فى زيادة استفادة السوق من توجه الشركات الجديدة لطرح خدمة جيدة وبخبرات فنية بدلاً من الحصول على رخص وتجميدها.



وتمتلك «ثروة كابيتال» عددا من الشركات، منها «كونتاكت« للتمويل الاستهلاكى وتمويل السيارات وخدمات تقسيط السلع الاستهلاكية والسلع المعمرة وتمثل أكثر من %85 من حجم أعمال المجموعة، كما تمتلك شركة للتمويل العقارى وأخرى للتأجير التمويلى للشركات الصغيرة والمتوسطة باسم «بلس« للتأجير، فضلاً عن التوريق وإدارة هيكلة الديون للشركات.



وعن البيانات التاريخية لثروة فى السوق المحلية، فقد نفذت الشركة عدة عمليات إصدارات توريق بقيم قاربت 14 مليار جنيه، منها 3 خلال العام الحالى، منها 2 لصالح شركة كونتكت، بجانب أخرى لشركات كـ«بالم هيلز» و«مصر الجديدة للإسكان والتعمير»، وبلغ عدد عملاء الشركة أكثر من 85 ألف عميل.

